染疫海軍爽遊台南「7知名景點淪陷」　足跡遍布奇美博物館、花園夜市

▲官兵僅在奇美博物館外圍拍照。（圖／翻攝自奇美博物館官網）

記者周亭瑋／綜合報導

海軍敦睦艦隊24人染疫，又到處趴趴走，造成全台民眾人心惶惶，其中有確診個案曾赴台南多個知名景點，包括奇美博物館、水晶教堂等，更引起熱議，不過這些地點目前已完成消毒。

根據疫調資料顯示，共有3位外縣市確診個案，曾於4月17日分別到訪若干地點，其中有2案足跡更遍布超夯的6個景點，有奇美博物館、南鯤鯓代天府、保安宮、錢來也商店、水晶教堂以及井仔腳鹽田。

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至於台南確診個案，則在4月16日晚上7點多至8點多前往花園夜市，於夜市入口處有進行量測體溫，同行2人均無發燒，過程中，一行人有買過紅妃香腸大腸、魚池紅茶及其隔壁的泰式奶茶、延記臭豆腐、拔絲地瓜等。

▲花園夜市。（圖／記者林悅翻攝）

第2案17日足跡時間軸：

16:00-18:30 奇美博物館外圍

18:30-20:30 台南創意設計民宿

20:30-22:00 鬍鬚忠牛肉湯

第3案17日足跡時間軸：

12:48 南鯤鯓代天府

13:35 保安宮

13:50 錢來也商店

14:00 萊爾富便利商店（北門鹽福店）

14:30 水晶教堂

14:50 鹽田

15:50 學甲國中附近吃蔥油餅

台南個案16日足跡時間軸：

19點多-20點多 花園夜市

在足跡曝光後，台南市府也立即要求相關百貨、超商、景點等，休館進行全面消毒。市長黃偉哲就表示，這是一切為防疫，大家相忍為防疫，若不重建消費者信心，就算今天開館，消費者知道這個地方是確診者來過了，即便消過毒，消費者也不敢來。

▼高雄新冠肺炎確診個案在台南的活動史。（圖／記者林悅翻攝）