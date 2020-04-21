　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

染疫海軍爽遊台南「7知名景點淪陷」　足跡遍布奇美博物館、花園夜市

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲奇美博物館。（圖／翻攝自奇美博物館官網）

▲官兵僅在奇美博物館外圍拍照。（圖／翻攝自奇美博物館官網）

記者周亭瑋／綜合報導

海軍敦睦艦隊24人染疫，又到處趴趴走，造成全台民眾人心惶惶，其中有確診個案曾赴台南多個知名景點，包括奇美博物館、水晶教堂等，更引起熱議，不過這些地點目前已完成消毒。

根據疫調資料顯示，共有3位外縣市確診個案，曾於4月17日分別到訪若干地點，其中有2案足跡更遍布超夯的6個景點，有奇美博物館、南鯤鯓代天府、保安宮、錢來也商店、水晶教堂以及井仔腳鹽田。

請繼續往下閱讀...

至於台南確診個案，則在4月16日晚上7點多至8點多前往花園夜市，於夜市入口處有進行量測體溫，同行2人均無發燒，過程中，一行人有買過紅妃香腸大腸、魚池紅茶及其隔壁的泰式奶茶、延記臭豆腐、拔絲地瓜等。

▲台南市長黃偉哲率隊前往台南花園夜市進行防疫視察及宣導，並呼籲民眾及攤商口罩，保持社交安全距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲花園夜市。（圖／記者林悅翻攝）

第2案17日足跡時間軸：

16:00-18:30　奇美博物館外圍
18:30-20:30　台南創意設計民宿
20:30-22:00　鬍鬚忠牛肉湯

第3案17日足跡時間軸：

12:48　南鯤鯓代天府
13:35　保安宮
13:50　錢來也商店
14:00　萊爾富便利商店（北門鹽福店）
14:30　水晶教堂
14:50　鹽田
15:50　學甲國中附近吃蔥油餅

台南個案16日足跡時間軸：

19點多-20點多　花園夜市

在足跡曝光後，台南市府也立即要求相關百貨、超商、景點等，休館進行全面消毒。市長黃偉哲就表示，這是一切為防疫，大家相忍為防疫，若不重建消費者信心，就算今天開館，消費者知道這個地方是確診者來過了，即便消過毒，消費者也不敢來。

▼高雄新冠肺炎確診個案在台南的活動史。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局公布高雄市新冠肺炎確診個案台南活動史。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
UberEats的復仇！早餐店嗆：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司
宥勝賣豪宅「露營新家內部曝光」！女兒蕾蕾爬一圈吐槽
即刻撤離所有顧客！家樂福高雄楠梓店下午2點關閉消毒
韓國瑜爆92官兵「未獲上級指示」拒疫調　高市開戰海軍司令部：
5年暴肥40kg！金正恩健康早出狀況　2年內神隱多次…走沒幾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一句「太晚怕吵到縣長」遭砲轟　苗栗衛生局長落淚：我們真的很辛苦　

1.3萬片口罩大方送！彰化直播主做公益　彰化、桃園、新北三地發放

林佳龍令快發每月1萬「小黃救命錢」　監理所10分鐘完成申請、2天就撥款

雲林確診官兵接觸者「10人一採陰性」　母親自責：害親戚隔離

磐石艦24例確診足跡「彰化掛0」　時力議員：不知道該開心還是難過

「負油價＝倒貼油商？」看不懂原油情況　他一句話神解：付錢比關油井便宜

華航5/1起減薪減班3個月　林佳龍：交通部支持

敦睦艦隊染疫接觸318人送桃園檢疫所　鄭文燦：堅守防疫4原則

「中山銅鑼灣書店」開幕前林榮基遭潑紅漆！網怒：侵犯到民主自由價值底線

好市多買益生菌「數量不符標示」　他數2遍笑了...網全羨慕：炫耀文啦

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

桃猿VS悍將最終戰清板凳衝突！國外記者看熱鬧：美國style笑死

一句「太晚怕吵到縣長」遭砲轟　苗栗衛生局長落淚：我們真的很辛苦　

1.3萬片口罩大方送！彰化直播主做公益　彰化、桃園、新北三地發放

林佳龍令快發每月1萬「小黃救命錢」　監理所10分鐘完成申請、2天就撥款

雲林確診官兵接觸者「10人一採陰性」　母親自責：害親戚隔離

磐石艦24例確診足跡「彰化掛0」　時力議員：不知道該開心還是難過

「負油價＝倒貼油商？」看不懂原油情況　他一句話神解：付錢比關油井便宜

華航5/1起減薪減班3個月　林佳龍：交通部支持

敦睦艦隊染疫接觸318人送桃園檢疫所　鄭文燦：堅守防疫4原則

「中山銅鑼灣書店」開幕前林榮基遭潑紅漆！網怒：侵犯到民主自由價值底線

好市多買益生菌「數量不符標示」　他數2遍笑了...網全羨慕：炫耀文啦

母熊受困海端山區陷阱　台東林管處緊急救援！續追小熊蹤跡

《漫威期間限定店》升級鬥牛場！800樣新品太好買，鋼鐵人反應爐快充必收

27歲「F燈高球妹」自曝求愛黑歷史：男人都只想免費打球！

呼叫「全台蕙玲」免費住一晚！台北趣淘漫旅祭超狂優惠

染新冠病毒導致「全身癱瘓」　確診男垂死向女友求婚16天奇蹟康復

精心設計面試騙局？涉猥褻家政婦　「社運名醫」柳林瑋出庭：都說清楚了

陳時中人氣贏過蔡英文　卻輸給第一名的韓國瑜

健康惡化全因「騎白馬登白頭山」！金正恩20幾歲患高血脂　還有脂肪肝腎衰竭

MONSTA X基賢爆秘戀宇宙少女苞娜　傳「5年地下情」共遊濟州島⋯公司回應了

北市家長提早卡位「雙學區宅」　一區CP值最高

生活熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

即／韓國瑜曝：有9位疑似感染者

雨彈連3灌變天！一張圖看降雨熱區

艦上官兵染疫早知情？　國防部2不尋常動作洩底

帶3歲女兒爬玉山「絕不回頭」 網轟玩命

即／第二批類包機231人返台　2人送醫檢疫

高雄9市民疑染疫！5關鍵地點曝光

確診官兵足跡「西半部獨漏彰化」

午後起連下4天　彭啟明：全台雨勢明顯！降溫很有感

韓國瑜驚爆：92官兵「未獲上級指示」拒疫調

「嘻嘻！嘻嘻嘻」謎樣發文　何晶回應了！

更多熱門

相關新聞

王定宇列4疑點要國防部週三專案報告

王定宇列4疑點要國防部週三專案報告

針對海軍敦睦艦隊磐石艦24人染疫，民進黨立委王定宇21日在臉書表示，將在週三進行「敦睦艦隊染疫專案報告」，調查可以分四個部份。

西德州原油驚見負油價　經濟部能源局：非正常現象

西德州原油驚見負油價　經濟部能源局：非正常現象

不只24例？磐石艦證實進入「次波感染」

不只24例？磐石艦證實進入「次波感染」

韓國瑜驚爆：92官兵「未獲上級指示」拒疫調

韓國瑜驚爆：92官兵「未獲上級指示」拒疫調

N95壓鼻12小時！美女醫臉留「英雄印記」：受不了就貼膠帶

N95壓鼻12小時！美女醫臉留「英雄印記」：受不了就貼膠帶

關鍵字：

奇美博物館花園夜市鹽田海軍台南敦睦艦隊染疫確診新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

租屋遇張淑晶　女房客賠8.7萬元

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

抄襲IU MV遭圍攻　荳荳直播反擊：敢進來就砲轟到爆

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面