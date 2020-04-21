一樣走過一甲子！本土品牌恆隆行與鬍鬚張以德國百靈刮出新火花

▲鬍鬚張招牌遭塗鴉的事件原來是恆隆行hengstyle攜手鬍鬚張，兩大企業以德國百靈BRAUN電鬍刀做了一場翻玩經典品牌的跨界合作。（影／品牌提供）

消費中心／綜合報導

鬍鬚張招牌遭塗鴉的事件>> 原來是在台灣已深耕一甲子的恆隆行hengstyle攜手立足台灣第60週年的鬍鬚張，兩大企業以德國百靈BRAUN電鬍刀做了一場翻玩經典品牌的跨界合作，為「老張」的招牌鬍鬚刮出全新的火花。老品牌透過創新、翻玩，藉由舊形象的轉變，帶給消費者全新的感受。這一次的事件成功引發網友前往拍照及討論，各大論壇皆產生許多評論的口碑。直到健康美容家電德國百靈與庶民美食鬍鬚張，兩個經典品牌在粉絲團上相互致敬，才為大家揭曉這一次饒富趣味的活動。

▲兩個經典品牌在粉絲團上相互致敬，揭曉這一次饒富趣味的活動。（圖／擷取自BRAUN Taiwan粉絲團、鬍鬚張魯肉飯俱樂部粉絲團，下同）

此次的活動除了更換鬍鬚張招牌造型引發民眾驚呼之外，更要直接與大家進行「百靈好刮張」的互動，運用當下極具話題的AR擴增實境技術，請網友一起用德國百靈電鬍刀刮刮鬍鬚張的招牌絡腮鬍，為他換上各種新造型。即日起至5/15日之間，只要用手機點選以下網址>> https://bxf.unisurf.tw/?f=p 參與這一次的AR活動，即可獲得德國百靈BRAUN 500元百貨購物金，以及鬍鬚張小碗滷肉飯兌換券乙張。經「百靈好刮張」評審團選出『最潮鬍型』還可獲得鬍鬚張聯名禮盒。

活動貼文頁面傳送門：https://reurl.cc/3DxaQl

▲只要參加「百靈好刮張」的互動，即有各式優惠贈禮。（圖／擷取自BRAUN Taiwan粉絲團）

另外，只要到全台百貨恆隆行專櫃、燦坤3C、全國電子、家樂福、愛買通路，購買指定機種電鬍刀，就能獲得德國百靈BRAUN與鬍鬚張「老張潮牌」的聯名限量組合。

▲百貨獨家限定組：德國百靈BRAUN 靈動系列5195cc 送 鬍鬚張限量聯名潮T (原價$10,888)限定價 $8,888。（圖／品牌提供，下同）

▲網路獨家限定組：德國百靈BRAUN 新三鋒系列3080s 送 鬍鬚張限量聯名潮T 限定價 $3,688 (原價$5,388)可加購修容配件組。

▲電子3C量販店限定組：德國百靈BRAUN 新三鋒系列3050cc/3090cc 送 鬍鬚張限量聯名行動電源 限定價 $3,988 (原價$5,888)。

自20世紀五十年代研發第一把電動刮鬍刀以來，德國百靈已然成為刮鬍領域殿堂級品牌，曾經榮獲60多項紅點設計大獎。恆隆行與鬍鬚張此次以德國百靈電鬍刀行銷創意，讓網友發現，原來改變鬍鬚造型在視覺上的決勝點可以這麼大，借助產品的優勢，可為外在造型點燃新的一章。

【店家聲明】免責條款：以上相關優惠內容，以實際銷售通路現場公告為主。