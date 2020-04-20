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如果20年前葉永鋕也有「粉紅浪潮力挺」⋯伴盟：台灣長大了嗎？

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▲▼ 葉永鋕逝世20週年。如果20年前葉永鋕也有「粉紅浪潮力挺」，事情會不會有所不同？（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

▲葉永鋕逝世20週年，台灣伴侶權益推動聯盟提到如果20年前，葉永鋕也有「老師、部長一起力挺」，事情會不會有所不同？（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

 記者林育綾／綜合報導

「玫瑰少年」葉永鋕在今（4月20日）逝世20週年，台灣伴侶權益推動聯盟在臉書PO文悼念，談到日前陳時中部長親自戴上粉紅色口罩，力挺擔心被嘲笑的男孩，引發網路推動一波「粉紅浪潮」。伴盟以「台灣長大了嗎？」為題，談論近來收到的校園性平投訴，也感慨表示，如果20年前葉永鋕也有學校老師、校長、部長都出來力挺，「事情會不會因此有所不同？」

伴盟在臉書提到，日前在IG收到一名高中同學私訊，表示學校老師在課堂上歧視同志、並對全班說LGBT+的「+」是「家人間的亂倫與人獸交」，該名同學對於老師傳遞錯誤資訊的行為很生氣，卻因師生間權力不對等，不敢直接糾正老師，只好轉向伴盟求救。

請繼續往下閱讀...

他們談及日前臉書上一片「粉紅」，起因是有小男孩擔心戴粉紅色口罩上學會被議論或嘲笑，而指揮官陳時中部長力挺，帶頭與防疫官員們戴上粉紅色口罩，在中央流行疫情指揮中心記者會上親身示範，暖心呼籲「不管什麼顏色的口罩都很好，大家都可以戴」，進而引發「顏色不分性別」的粉紅浪潮。

▲指揮官陳時中日前特別戴上「粉紅色口罩」，引發一波粉紅浪潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳時中強調，口罩不管什麼顏色都很好。（圖／衛福部提供）

教育部長潘文忠今（20日）也在臉書發文寫下，要努力讓每一位孩子，為自己的樣子驕傲、自信，這也是20年來，許多教育工作者之所以可以日夜堅持的重要信念。

▲教育部長潘文忠臉書發文，要努力讓每一位孩子，為自己的樣子驕傲 。（圖／翻攝潘文忠臉書）

伴盟感慨，20年前的葉永鋕，因為性別氣質不同於主流刻板的「陽剛典範」，長期受到同學霸凌，最後被發現倒在廁所血泊中身亡，「我們不禁感嘆，假使20年前葉永鋕被嘲弄時，不只是葉媽媽保護他，而是學校老師、校長、教育部長都出來力挺；事情會不會因此有所不同？」而關於IG來信的同學提到的情況，「身邊如果有性別意識成熟的大人力挺，是否也能避免更多歧視行為的發生？」

伴盟回顧2018年底的公投，反同的相關組織強力反對性傾向、性別認同等概念進入國中小校園，「其實，在孩子開始有性別意識的時候，即時給予他們所需要的知識，才能讓孩子清楚知道，與別人不同是很正常的事，自己並沒有任何不對。」他們反問「台灣長大了嗎？」強調只有當所有性別、性傾向、性別認同、性別特質都被尊重與平等對待時， 葉永鋕事件才能永遠不再發生。

而網友看了發文也氣憤回應「那個教師這樣的言論很糟糕……」、「都已經2020年了，還有這樣子的老師，太可惡了。」

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