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大陸找到新冠病毒「19個新突變」　變異性與多樣性被嚴重低估

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

記者林彥臣／綜合報導

中國工程院院士李蘭娟團隊在預印本平台medRxiv上發布了未經同行審議的新論文。論文指出，新冠病毒已經出現了能夠切實影響致病性的突變，藥物和疫苗研發工作有必要把這些突變納入考慮。

根據大陸媒體《科學新聞網》報導，研究人員對這11份病人來源的病毒分離株進行了超深度測序，並且同GISAID數據庫的1111個基因組序列進行比較。發現這11位患者分離出的病毒共有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。


研究人員寫道，「儘管在這項研究中，我們只分析了分離自11個病人的病毒，還是觀察到了豐富的變異多樣性。……這表明新冠病毒株的真正多樣性仍被大大低估了。」

新冠病毒已經出現了較多變異，而且相當一部分與適應性有關的突變，就富集在病毒S蛋白和人類ACE2受體結合處的界面。

研究人員以體外感染實驗，選擇Vero-E6細胞系進行感染，這種細胞系具有與人體細胞非常相似的ACE2受體。他們用11個病人來源的病毒分別感染Vero-E6細胞，每隔一段時間採集細胞並檢測細胞的病毒載量。

研究人員在48小時和72小時檢測發現，病毒載毒量越高，細胞的病變效應和死亡率也隨之上升。11號患者來源的病毒中，出現了令人始料未及的三核苷酸突變，而這種突變在後續實驗中表現「強勁」，大大提升了毒株的複製速率和致病力。事實上，這位患者的病毒檢測陽性，維持了驚人的45天。這種三核苷酸突變的功能影響值得進一步研究。

最後，與近期報導的「糞便中沒有分離出活病毒」相反，此項研究中的3份病毒分離株就來自病人的糞便樣本，這表明新冠病毒的確有在糞便中複製的能力。

最後研究人員呼籲，對新冠病毒藥物和疫苗的研發，需要盡快考慮到這些累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。

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