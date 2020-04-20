最新2確診移動路徑曝　「有病搭飛機」回台灣...網嘆：最多就是海龜！

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）新增2例確診，均是境外移入，為美加求學學生。目前全國累積感染人數達422例，非本土為367例、占比86.9%，另有6人不幸死亡，189人解除隔離，其餘持續住院治療中。

記者會後，網友無奈感嘆境外確診佔了大多數，還有許多人是生病後才回家鄉，「笑了，確診最多就是海龜」、「有症狀可以搭飛機回台灣？」「帶病上飛機，同機乘客跟空服員有夠衰」、「反正就是有症狀回台的，歐美海龜珍蚌」、「為什麼有症狀還搭飛機回來」、「海龜去西班牙玩就沒關係，沒有明知故犯的問題。」

不過也有不少網友緩頰，認為國民生病回台灣治療本來就是天經地義，更何況沒和社會大眾接觸，「他是我們的國民欸，國家不應在危難中放棄自己的國民的」、「海龜隨便了啦，反正入境就帶走了」、「機場都有主動通報」、「哪些國家禁止自己國家人民入境的？」

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4月20日新增2例：

案422：20多歲 女性

1月11日赴美國就學，1月14日至3月15日至西班牙，3月8日出現呼吸困難、喉嚨痛及腹痛等症狀，4月18日自美國返國入境，由機場採檢通報於今日確診。

案421：20多歲 女性

1月16日赴加拿大就學，4月13日出現咳嗽有痰症狀，4月19日返國入境，由機場採檢通報於今日確診。