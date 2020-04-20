　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連續11天零確診竟被國防部打破　盧秀燕籲停止口罩外援：每人1天1片

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲盧秀燕呼籲中央，停止口罩援外。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕呼籲中央停止口罩援外。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

海軍磐石艦隊爆發官兵群聚感染，台中有3人確診，其中1人還接觸過市府職員，該職員一採陰，市長盧秀燕20日表示，台中原本曾連續11天無新增確診個案，如今防疫被國防部破口，市府除積極善後，公布相關足跡之外，台中市民非常擔心會有社區感染，建議中央暫停口罩援外，應先確保每人1天1片，保護自己。

▲台中市府已連夜要求公車全面消毒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲市府已要求業者全面消毒確診者所搭的公車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

盧秀燕表示，台中市好不容易11天都零確診，守得很辛苦，如今防疫被國防部破口，市府會積極善後，補破網，不過，她也拜託中央，自從公布軍艦染疫事件後，各縣市政府都在做疫調，不可否認，台中市民是非常緊張的，既然有700名官兵染疫，市民擔心會社區感染，她要替大部分的市民朋友發聲，建議政府暫停口罩援外，讓每人每天都能分到1片，讓民眾做好自我防護。

盧秀燕也呼籲，中央透過電話通聯紀錄，已針對700名官兵的可能接觸者發出3千通簡訊提醒，收到簡訊的民眾要特別注意，一旦覺得身體不適，趕快就醫，而市府也已經公布3名確診者的足跡，如果民眾曾去過確診者出現的地點或時間，請多加關切自身健康狀況。

盧也希望中央能提供簡訊對象的資料，以便和市府自己做的疫調做比對，如果有不一樣之處，就能彌補不足，畢竟疫調工作非常辛苦。

至於案39曾在15日晚間，從高鐵台中站搭乘161路公車，市府昨天已要求和欣客運業者連夜全面消毒14輛公車，該班次公車駕駛目前狀況正常，即日起停止上班14天，市府也調閱當天相關乘車票證及錄影資料，全力配合疫調，防堵疫情擴散。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
磐石艦進入次波感染　莊人祥：不否認確診者會大於24人
扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車還要進校園
快訊／台南銀樓遭搶！　男得手騎車逃逸
快訊／才剛參加Lady Gaga挺譚德塞音樂會　Sam Sm
陳大天爆抄襲IU的MV！對方親留言質疑　他鬆口道歉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「T點換東森幣優惠專區」超殺登場　手刀購物去！

「剪髮噴590」他心痛：家人覺得我大驚小怪　網熱論價差…曝這樣很划算

防大規模社區傳播　航港局4/21起暫停燈塔多媒體互動室、展覽室

「銅鑼灣書店」被註冊律師發函稱侵權　林榮基：4/25照常開業

我曾在海軍醫務室服務！醫曝前線真相…別再說醫官隱密病情

台南磐石艦確診個案16日逛花園夜市　3外縣市個案疫調足跡曝光　

梅家樹：敦睦艦隊隔離期間絕無包商登艦　「如果有，請提供人事時地」

敦睦艦隊桃園市確診官兵嘉義訪友足跡曝！超商、洗衣店、高鐵BRT都去過

扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車闖校園遭驅離

磐石艦「進入次波感染」還會有確診者？莊人祥曝「關鍵原因」：我不否認

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

「T點換東森幣優惠專區」超殺登場　手刀購物去！

「剪髮噴590」他心痛：家人覺得我大驚小怪　網熱論價差…曝這樣很划算

防大規模社區傳播　航港局4/21起暫停燈塔多媒體互動室、展覽室

「銅鑼灣書店」被註冊律師發函稱侵權　林榮基：4/25照常開業

我曾在海軍醫務室服務！醫曝前線真相…別再說醫官隱密病情

台南磐石艦確診個案16日逛花園夜市　3外縣市個案疫調足跡曝光　

梅家樹：敦睦艦隊隔離期間絕無包商登艦　「如果有，請提供人事時地」

敦睦艦隊桃園市確診官兵嘉義訪友足跡曝！超商、洗衣店、高鐵BRT都去過

扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車闖校園遭驅離

磐石艦「進入次波感染」還會有確診者？莊人祥曝「關鍵原因」：我不否認

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

磐石艦24人確診10縣市趴趴走　指揮中心公佈91處公共場所活動

海軍偷跑！高雄台南疫調出爐

快訊／確診官兵到苗栗會女友！活動軌跡曝光

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

今飆33度！周二起「連下4天」雨區曝　最低溫時間出爐

快訊／海軍1確診「設籍台北市」！已接觸者21人

指揮中心將發簡訊給停留15分鐘以上民眾

更多熱門

相關新聞

聯發科蔡明介：疫情展現台灣科技素養

聯發科蔡明介：疫情展現台灣科技素養

聯發科今（20）日宣布，第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽在疫情影響下，仍將正常舉辦，即日起至7月15日止開放線上報名，對於防疫對策主題，也相當歡迎。聯發科董事長蔡明介表示，這次疫情考驗，讓台灣民間深厚科技素養得以發揮，在危機中展現關鍵影響力。

嘉市31座兒童遊戲場每週一、二消毒

嘉市31座兒童遊戲場每週一、二消毒

Sam Smith爆感染新冠肺炎

Sam Smith爆感染新冠肺炎

15分鐘篩出陽性！新冠無症狀患者篩檢有解

15分鐘篩出陽性！新冠無症狀患者篩檢有解

關鍵字：

盧秀燕新冠肺炎口罩援外台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

新北兵推　若社區感染就禁足21天

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面