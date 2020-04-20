連續11天零確診竟被國防部打破　盧秀燕籲停止口罩外援：每人1天1片

▲盧秀燕呼籲中央停止口罩援外。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

海軍磐石艦隊爆發官兵群聚感染，台中有3人確診，其中1人還接觸過市府職員，該職員一採陰，市長盧秀燕20日表示，台中原本曾連續11天無新增確診個案，如今防疫被國防部破口，市府除積極善後，公布相關足跡之外，台中市民非常擔心會有社區感染，建議中央暫停口罩援外，應先確保每人1天1片，保護自己。

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▲市府已要求業者全面消毒確診者所搭的公車。（圖／記者鄧木卿翻攝）

盧秀燕表示，台中市好不容易11天都零確診，守得很辛苦，如今防疫被國防部破口，市府會積極善後，補破網，不過，她也拜託中央，自從公布軍艦染疫事件後，各縣市政府都在做疫調，不可否認，台中市民是非常緊張的，既然有700名官兵染疫，市民擔心會社區感染，她要替大部分的市民朋友發聲，建議政府暫停口罩援外，讓每人每天都能分到1片，讓民眾做好自我防護。

盧秀燕也呼籲，中央透過電話通聯紀錄，已針對700名官兵的可能接觸者發出3千通簡訊提醒，收到簡訊的民眾要特別注意，一旦覺得身體不適，趕快就醫，而市府也已經公布3名確診者的足跡，如果民眾曾去過確診者出現的地點或時間，請多加關切自身健康狀況。

盧也希望中央能提供簡訊對象的資料，以便和市府自己做的疫調做比對，如果有不一樣之處，就能彌補不足，畢竟疫調工作非常辛苦。

至於案39曾在15日晚間，從高鐵台中站搭乘161路公車，市府昨天已要求和欣客運業者連夜全面消毒14輛公車，該班次公車駕駛目前狀況正常，即日起停止上班14天，市府也調閱當天相關乘車票證及錄影資料，全力配合疫調，防堵疫情擴散。

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