為什麼磐石號官兵回來可以四處趴趴走？　黃偉哲：我完全不瞭解

▲台南市長黃偉哲指出，武漢班機回來是要做集中檢疫，國外班機回來也就是說居家檢疫，但是為什麼磐石號的官兵回來可以四處趴趴走，這點他是完全不太瞭解。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲20日指出，武漢班機回來是要做集中檢疫，國外班機回來也就是說居家檢疫，但是為什麼磐石號的官兵回來可以四處趴趴走，這點他是完全不太瞭解，黃偉哲說，國軍應該做為防疫期間的急先鋒，保衛全民的健康，那這個時候卻反而變成了疾病的感染源，他不知道該說什麼！

黃偉哲說，「國軍官兵年輕氣盛，當然容易四處趴趴走，好不容易回到台灣，但是我們真的是從這裡從磐石號學到了教訓，就是說你看我們從國外的班機回來的，還有跑武漢班機回來的，我們都會要求他做最嚴格的標準，武漢班機回來是要做集中檢疫，國外的班機回來也就是說居家檢疫，但是為什麼磐石號的官兵回來可以四處趴趴走，這點他是完全不太瞭解，國軍應該做為防疫期間的急先鋒，保衛全民的健康，那這個時候變成了疾病的感染源，他覺得其實也不知道該怎麼說，只能說請國軍自重，所以像這種從海外回來的軍艦，還沒靠岸就已經傳出官兵不適，結果靠岸還可以讓他們趴趴走，這點是萬萬想不到的，這點是國防部需要檢討的。」

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對台南市疫調公布，黃偉哲說，第一時間市府得到的是台南的確診者，所以市府當然是對台南確診者的足跡作疫情調查，其他1個是其他縣市的確診者，然後他們對他們其他縣市的確診者作疫情調查，然後有時間差再傳達到台南市這邊，所以本來就有接收資訊就有時間差，所以市府公布疫調足跡會有時間差。

市府接收到資訊之後，馬上要求相關的百貨業者或相關接觸的人，譬如在轉運站裡面的便利商店，市府就要求他休館一天，譬如別的縣市來台南消費的那個地方的百貨業者，也是要求他休館一天，所以市府的要求並沒有因為他是台南的確診者或不是台南的確診者而有所不同，只要他來過台南市，市府都用最嚴格的標準，甚至是中央認為不需要用這種標準，市府還是用更嚴格的標準，來要求他休館，做消毒清潔的工作。

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