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哈佛學者提「間歇社會控制」造群體免疫　王明鉅：台灣政策可參考

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▲▼論文指出除非一次性社會控制一直持續，否則只有間歇性社會控制才能阻止下次大爆發。（圖／翻攝自FB／王明鉅）

▲▼論文指出除非一次性社會控制一直持續，否則只有間歇性社會控制才能阻止下次大爆發。（圖／翻攝自FB／王明鉅）

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠肺炎疫情緊張，許多人擔憂往後仍會有全球大流行再次出現。近日哈佛學者們提出的論文，結論指出目前沒有任何「一次性」社會控制手段能阻止下次爆發，最可行的方法是在疫苗問世前，依照各國醫療能量不同及感染狀況，以間歇式社會控制手段因應，逐步建立群體免疫，避免重症病患暴增，導致醫療系統崩潰。台大醫學院教授王明鉅對此表示，台灣也能夠參考這種調控方式，進行大量篩檢，「提升醫療能量、確實掌握全社會中感染與疫情狀況，隨時調整啟動社會控制手段的「開」與「關」，才是最重要的。」

▲▼論文指出除非一次性社會控制一直持續，否則只有間歇性社會控制才能阻止下次大爆發。（圖／翻攝自FB／王明鉅）

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該篇由哈佛科學家共同撰寫的論文14日刊登於Science期刊上，預測未來新冠肺炎的傳染狀態及人類社會的可能因應之道。文中指出，造成全球大流行的是新冠病毒致死率約0.6%至3.5%，是和SARS與MERS同一屬的beta冠狀病毒，而beta冠狀病毒還有另外兩種（OC43與HKU1），也常引起人類的感冒症狀，但病情輕微很少造成重症。

科學家們以這兩種beta冠狀病毒在美國過去5年的傳染狀況建立了數學模型，並以此模型再加上其他參數來預測，結果發現，未來新冠病毒的流行及全球傳播有4個重要因素影響，一是人類感染後產生抵抗力的持久度，二是其他二種beta冠狀病毒的感染者，會不會產生對新冠病毒的抵抗力，意即所謂的「交叉免疫」，三是新冠病毒的季節性傳播特性，四則是對社會所施加的各種控制方式的強度與執行程度。

▲▼14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮，長長人龍見不到尾巴。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣藥局前排隊搶購口罩的人潮，長長人龍見不到尾巴。（圖／記者湯興漢攝）

目前對抗病毒，避免重症病人大爆發唯一有效的方式是社會控制手段。但在假設其他beta冠狀病毒感染不會產生交叉免疫力的狀況下，科學家們發現沒有任何一種「一次性（one time）」的社會控制手段，可以阻止感染再次爆發，或避免病患數衝高讓醫療體系被壓垮，最好的辦法是在疫苗及有效藥物問世前，採取以多次間歇性的社會控制手段，取代「一次性」高強度又長時間的社會控制方式。

▲▼14天可領9片口罩新制上路第一天，藥局再現排隊搶購口罩人潮，長長人龍見不到尾巴。（圖／記者湯興漢攝）

間歇性社會控制的具體方式為，嚴密監測整個社會中民眾的感染狀況，儘可能及時且正確地掌握社會中的感染者人數，及能提供使用的醫療資源，並依據各國醫療能量及感染狀況，滾動式修正社會控制鬆緊程度，避免重症病患暴增導致醫療體系崩潰。

王明鉅表示，若該篇論文預測的傳播情況正確，台灣可透過大量篩檢確實掌控全國民眾感染重況，從目前強力實施的一次性控制手段，轉變為間歇式的社會控制，逐步建立群體免疫，避免下次爆發時，無免疫力的人被感染，醫療體系同樣會被壓垮。

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