影／陳時中叫不動國防部？　軍政副部長張哲平回應了

記者陶本和／台北報導

對於海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎是否有隱匿疫情，國防部軍政副部長張哲平上將20日表示，所謂是否隱匿很難精準判斷，因為醫師有專業的判斷，但中央已成立調查班組、國防部也成立調查小組，並配合後續中央流行疫情指揮中心調查工作。

▲國防部副部長張哲平上將。（圖／記者屠惠剛攝）



針對外界質疑漢光演習可以延期，為何敦睦不能延期，以及敦睦不能夠取消是否礙於外交壓力等疑問，張哲平表示，敦睦艦隊是海軍年度重要演訓，將學生在學校學習的理論及實務結合，達到宣揚國威、宣慰僑胞、敦睦邦誼的功能，是既定的重要工作，「事前也依據中央疫情流行指揮中心指導做評估及必要的調整。」

張哲平表示，根據中央疫情流行指揮中心的指導，評估後決定，只要敦睦艦隊要前往的國家境內有一人確診就不停泊；另外，若隨艦執行任務的官兵，途中出現疑似症狀就中止任務。

張哲平強調，目前台灣已協助帛琉進行新冠肺炎的篩檢工作，因此昨天指揮中心特別聲明敦睦艦隊的確診案例不能說是「境外或境內感染」，而是歸類在「敦睦艦隊感染」。

至於外界所質疑的是否有隱匿的可能？張哲平指出，所謂是否隱匿很難精準判斷，因為醫師有專業的判斷，但中央已成立調查班組、國防部也成立調查小組，並配合後續中央流行疫情指揮中心調查工作。

另外，對於是否有衛福部、部長陳時中叫不動國防部的問題？張哲平則說，國防部任何的防疫作為，都是依照中央流行疫情指揮中心指導，兩個單位的運作、溝通及協調沒有問題。