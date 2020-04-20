磐石艦疫調驚現黑洞！確診官兵台南恐怖足跡曝　再爆偷跑下船趴趴走

▲敦睦艦確診官兵14日偷跑下船到超商購物，足跡令人擔憂。（示意圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者吳奕靖、陳韻如／台南報導

海軍敦睦艦隊24官兵確診，而原定15日才能下軍艦，但其中一名官兵卻在14日偷跑下船，還到超商購買東西，直到15日正式下軍艦後，才又搭乘計程車返回台南住處，而誇張的是，他返回台南後已經出現倦怠感症狀，卻仍跑到百貨公司逛街吃飯，即便全程戴著口罩，也讓人相當擔憂。

據了解，原定15日才能正式下軍艦，但該官兵卻在14日偷跑到左營附近的超商購物，讓不少人相當傻眼。此外，15日正式下船後，他從左營搭計程車返回台南住處，同日就出現倦怠感症狀。

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該官兵在休息一夜後，16日到百貨公司逛街吃飯，一路從百貨地下一樓搭電梯至6樓飲料店擺飲料後，再進到速食店用餐，隨後在百貨逛了一圈，便離開返家，而這全程，除了用餐外，皆戴著口罩，自行開車返家後便再也沒出門，直到18日上午接獲通知，才至指定地點集合，搭上巴士前往檢疫所。

儘管這名官兵至百貨時全程戴著口罩，但也不免讓人擔憂，而百貨也於20日休館進行全面消毒。另外，疫調也匡列出3人，並已通知居家隔離。

不過，對此台南市衛生局回應，該官兵的疫調顯示，他14日下軍艦到左營離其艦最近的超商購物，結束後就直接返回軍艦，而期間也並未到過其他地點，但即使如此，該官兵14日就跑下軍艦購物，是否是偷跑，或是有其他原因，仍有待釐清。

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