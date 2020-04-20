新郎騎單車「一周狂飆850km」！差150km見美嬌娘　慘被攔下隔離14天

▲印度新郎欲騎腳踏車至1000公里外結婚。（圖／達志影像／美聯社，非當事人照片）



記者張方瑀／綜合報導

印度總理莫迪為阻止新冠肺炎疫情蔓延，實施全國封鎖措施，大眾交通工具全部暫停運行，沒想到一位24歲的「準新郎」就成為這項禁令的受害者，為了迎娶美嬌娘，他不惜騎腳踏車回到1000公里遠的家鄉，沒想到半路還是被警察攔下，強制隔離14天。

現年24歲的喬汗（Sonu Kumar Chauhan）原本預計在15日結婚，沒想到卻遇上印度的全國封鎖令，所有大眾交通工具都暫停運行。所以喬汗決定和另外3位朋友，從旁遮普邦（Punjab）盧迪亞那（Ludhiana）騎腳踏車回到1000公里外北方邦家鄉，想要準時迎娶新娘。

沒想到就在4人不眠不休，一星期內騎了850公里時，卻被警察攔下，並強制送到隔離中心。喬汗表示，他回鄉也不會大張旗鼓地舉行婚禮，眼看就差150公里了，但警察並不願意放行。而官方也證實，若4人在14天內沒有出現症狀，就可以離開隔離中心。

莫迪（Narendra Modi）日前將全國封鎖令延長至5月3日，民眾基本上得待在家中，除非採買必要物資等行為才能獲准外出，全部的大眾交通工具也暫停運行，此舉也導致數以百萬計貧民失去工作，三餐不繼，數十萬民眾被迫徒步返鄉避難。

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