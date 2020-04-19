　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

致函習近平！　德國最大報：封鎖批評卻不鎖野味市場「危害全世界」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼習近平親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

▲ 習近平親赴浙江，視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

文／中央社柏林18日綜合外電報導

德國第一大報「畫報」（Bild）日前對中國國家主席習近平發動全面批評，指中共除未坦承2019冠狀病毒疾病（COVID-19）情資，還犯下大規模侵犯人權情事。這是國際主流媒體在六四事件後，罕見的對個別中共領導人嚴厲點名批判。

畫報總編輯芮克特（Julian Reichelt）16日在給習近平的信中說：「貴國駐柏林大使館透過公開信向我喊話，只因我們在畫報中問道，中國是否該支付全球因冠狀病毒肆虐所遭受的經濟損失。」

芮克特寫說：「您（習近平）、貴國政府，以及貴國科學家早就知道冠狀病毒具有高度傳染性，卻把全世界蒙在鼓裡。」

「西方研究人員問及武漢情況時，貴國高階官員置之不理。在自尊心和民族主義作祟下，您閉口不說實情，因為在您看來，實情是國家恥辱。」

芮克特寫道，「您靠監控系統統治國家，沒有監控系統您當不了國家主席。您監視一舉一動，監視所有公民，卻拒絕監視境內沾染病毒的活禽市場」。

「您封鎖所有對您統治有所批評的報紙網頁，但卻不封鎖販賣蝙蝠湯的攤販。」

「您不僅監控您的人民，還危害他們，而危害他們，就是危害全世界。」

芮克特持續在信中明白寫道，「監控就是反對自由。國家不自由，就沒有創造力。沒有創造力的國家，就無法發明任何東西。這就是您何以讓貴國在剽竊智慧財產上成為世界第一。」

「與其自行發明，中國透過他人的發明自肥。中國無法創新、發明的原因，在於您不讓貴國年輕人自由思考。」

「中國最偉大的出口（沒有人想要，卻依然走遍全球的）就是冠狀病毒。」

芮克特引述美國「華盛頓郵報」（Washington Post）文章指出，「貴國武漢的實驗室用蝙蝠進行冠狀病毒方面的研究，但卻未維持最高的安全標準。貴國病毒實驗室的維安度為何比不上達貴國政治犯監獄？您要如何向全世界冠狀病毒受害人的遺孀、兒女、鰥夫和雙親解釋些？」

他總結寫說：「在貴國，您的人民對您竊竊私語，您的權力正在瓦解，您創造出一個難以捉摸且不透明的中國。」

「冠狀病毒之前，中國就為外界所知為一個監控國家；如今，中國被認定為一個讓致命疾病感染全世界的監控國家。這，就是您的政治遺澤。」

國際媒體長期報導中國崛起與變化，但包括前中共領導人鄧小平、江澤民與胡錦濤等，少見現任領導人被西方主流媒體公開點名嚴厲批判。（譯者：蔡佳敏／核稿：廖漢原）

ET快訊
敦睦艦隊爆群聚24官兵染疫　陳時中認：擔心軍方「誠實疫調」有
爆增22例關係圖曝！他翻海軍「防疫神圖」打臉..網嘆：爾後你
敦睦艦隊24例確診18人無症狀　陳時中坦言：我們很緊張
敦睦艦隊準備3萬片口罩　海軍副司令坦承官兵都沒戴
獨／梁云菲分手金剛！她認「是我提的」親曝情斷原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫情衝擊日本黑社會！「幹部高齡化」暫停集會　保護費收不到

南韓日增8例！睽違2月降至個位數　「高強度社交距離」延長至5/5

封城也要做…她開露營車接客　「1hr公園激戰7男」15分收1100現場排爆！

川普喊重啟經濟　哈佛專家警告：每日篩檢量需先提升「3倍以上」

澳洲籲發起獨立調查「追究世衛與中國責任」　澳中關係將改變

美衛生研究院：瑞德西韋減少染疫猴子的肺損傷

新加坡第二間方艙醫院將完工！　可收治2800名輕症病患

未檢驗即死亡！厄瓜多隱藏病死數千例　政府發「紙箱棺材」安葬

病毒帶進家「1傳17」！紐約媽染疫無症狀　同住小孩一個接一個中鏢

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！　目擊男還偷Airpods

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

頂光頭被罵死人妖、陷長期抑鬱　癌症少女：人生永遠有重來的機會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

國防部稱敦睦艦隊抵帛琉有戴口罩　我駐帛琉大使館臉書照片打臉！

黃霄雲遭《歌手》淘汰後回歸　高音飆唱F.I.R.《我們的愛》

疫情衝擊日本黑社會！「幹部高齡化」暫停集會　保護費收不到

南韓日增8例！睽違2月降至個位數　「高強度社交距離」延長至5/5

封城也要做…她開露營車接客　「1hr公園激戰7男」15分收1100現場排爆！

川普喊重啟經濟　哈佛專家警告：每日篩檢量需先提升「3倍以上」

澳洲籲發起獨立調查「追究世衛與中國責任」　澳中關係將改變

美衛生研究院：瑞德西韋減少染疫猴子的肺損傷

新加坡第二間方艙醫院將完工！　可收治2800名輕症病患

未檢驗即死亡！厄瓜多隱藏病死數千例　政府發「紙箱棺材」安葬

病毒帶進家「1傳17」！紐約媽染疫無症狀　同住小孩一個接一個中鏢

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！　目擊男還偷Airpods

快訊／確診24人集中磐石艦　副部長組專案小組誓言不隱瞞

身上噴滿香水！「汐止上流男」橫行樟樹灣騙便當　業者怒報警：高級小偷

倉庫意外找到3萬片口罩　彰化直播主贈鄉親回饋做公益

直擊陳時中弟暴走罵記者現場！超低成本拍片「手工割出立體字」

遠眺山城海景！精選九份6大旅遊景點　遠離人潮上山搬金磚

雲林兩派人馬「派出所前」打群架　警對空鳴槍逮6人

海倫清桃逛101被「偷拍私密處」求償100萬　工程師認：很愛長腿短裙妹

疫情衝擊日本黑社會！「幹部高齡化」暫停集會　保護費收不到

中職／林益全第5棒挑戰1600安　代打出色林智平扛指定打擊

外籍男自帶病毒趴趴走！　隔壁鄰居也慘中鏢…至今仍無症狀

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

國際熱門新聞

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

15歲少女失蹤　叔家挖出混凝土鑲腐屍

看護集體逃離　療養院31老人沾排泄物亡

美艷護理師竟「裸臉直接對病患」5天後家中斷氣

台加聯合國　白宮連署差3.3萬票

義大利民調友好國家中國第一名

美油商痛關1211油井　完全沒人買

最毒葬禮！6人參加同一場「染疫全亡」

奈國軍警狠殺18人！多過染疫死亡數

釣魚遭巨鱷襲擊　媽怒插鼻孔勇救兒

安倍的尺寸太小…日本人瘋搶正常Size口罩！

驚悚！客機迫降「甩尾」遭大火吞噬釀41死

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

更多熱門

相關新聞

電競成為運動博弈新寵

電競成為運動博弈新寵

新冠肺炎全球大流行，各大職業運動賽事紛紛停擺，依附在其底下生存的運動博弈事業，也受到影響，根據調查發現，運動博弈的賭客，在當前無賽事可賭的情況下，把腦筋動到電競項目上。

超百人「集結抗議」菜太貴…煽動者被公安逮捕！

超百人「集結抗議」菜太貴…煽動者被公安逮捕！

快訊／海軍官校確定「即刻開始停課2週」　

快訊／海軍官校確定「即刻開始停課2週」　

花蓮持續零確診　東大門夜市人潮回流4成

花蓮持續零確診　東大門夜市人潮回流4成

460武漢台灣人啟程　搭明後天類包機

460武漢台灣人啟程　搭明後天類包機

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19德國

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Lady Gaga讚譚德塞：超級巨星

《夫婦》第8集預告超爽：金喜愛提槍對峙小三

熊熊《玩很大》鏡頭前狂晃兩球！被砲轟道歉：以後更注意

快訊／新冠肺炎新增22人　確診來到420例！

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

主婦變紅牌中鏢！他曝酒店妹「染病接客」真相

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

3月收入近20萬！熊貓外送員「爆跑2000張單」

丼飯的「丼」怎麼唸？讀音曝光網傻了

海軍磐石艦群聚「一夜暴增21官兵確診」

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

敦睦艦隊確診官兵　曾返台中住家

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

婚變後首公開露面！具惠善暴瘦11kg「對前夫很抱歉」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟

楊丞琳公開「老公視角」日常　自爆5天沒洗頭...小菜一碟
輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

輕鬆拍背！媽拿「助眠神器」安撫 寶寶安靜入睡...網笑：生活智慧王

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

推特破百萬！蔡英文親錄影片 向全球訴說「台灣的防疫故事」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

《夫婦的世界》渣男.小三風光開轟趴　金喜愛被嗆...連兒子都「媽媽不丟臉嗎？」

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

正妹帶娃視訊交友驚遇「大肌肌」 護花使者爆氣狂噴嚇跑上空裸男

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面