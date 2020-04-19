致函習近平！　德國最大報：封鎖批評卻不鎖野味市場「危害全世界」

▲ 習近平親赴浙江，視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

文／中央社柏林18日綜合外電報導

德國第一大報「畫報」（Bild）日前對中國國家主席習近平發動全面批評，指中共除未坦承2019冠狀病毒疾病（COVID-19）情資，還犯下大規模侵犯人權情事。這是國際主流媒體在六四事件後，罕見的對個別中共領導人嚴厲點名批判。

畫報總編輯芮克特（Julian Reichelt）16日在給習近平的信中說：「貴國駐柏林大使館透過公開信向我喊話，只因我們在畫報中問道，中國是否該支付全球因冠狀病毒肆虐所遭受的經濟損失。」

芮克特寫說：「您（習近平）、貴國政府，以及貴國科學家早就知道冠狀病毒具有高度傳染性，卻把全世界蒙在鼓裡。」

「西方研究人員問及武漢情況時，貴國高階官員置之不理。在自尊心和民族主義作祟下，您閉口不說實情，因為在您看來，實情是國家恥辱。」

芮克特寫道，「您靠監控系統統治國家，沒有監控系統您當不了國家主席。您監視一舉一動，監視所有公民，卻拒絕監視境內沾染病毒的活禽市場」。

「您封鎖所有對您統治有所批評的報紙網頁，但卻不封鎖販賣蝙蝠湯的攤販。」

「您不僅監控您的人民，還危害他們，而危害他們，就是危害全世界。」

芮克特持續在信中明白寫道，「監控就是反對自由。國家不自由，就沒有創造力。沒有創造力的國家，就無法發明任何東西。這就是您何以讓貴國在剽竊智慧財產上成為世界第一。」

「與其自行發明，中國透過他人的發明自肥。中國無法創新、發明的原因，在於您不讓貴國年輕人自由思考。」

「中國最偉大的出口（沒有人想要，卻依然走遍全球的）就是冠狀病毒。」

芮克特引述美國「華盛頓郵報」（Washington Post）文章指出，「貴國武漢的實驗室用蝙蝠進行冠狀病毒方面的研究，但卻未維持最高的安全標準。貴國病毒實驗室的維安度為何比不上達貴國政治犯監獄？您要如何向全世界冠狀病毒受害人的遺孀、兒女、鰥夫和雙親解釋些？」

他總結寫說：「在貴國，您的人民對您竊竊私語，您的權力正在瓦解，您創造出一個難以捉摸且不透明的中國。」

「冠狀病毒之前，中國就為外界所知為一個監控國家；如今，中國被認定為一個讓致命疾病感染全世界的監控國家。這，就是您的政治遺澤。」

國際媒體長期報導中國崛起與變化，但包括前中共領導人鄧小平、江澤民與胡錦濤等，少見現任領導人被西方主流媒體公開點名嚴厲批判。（譯者：蔡佳敏／核稿：廖漢原）