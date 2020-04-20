相隔1公尺↑吃飯「3家9人中鏢」　研究：冷氣幫助飛沫擴散！

▲廣州一起傳播案例。（圖／翻攝自Emerging Infectious Diseases）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎肆虐，美國國際醫學期刊近日刊登一起案例，一個家庭到餐廳吃飯，竟然把病毒傳播給鄰桌兩個家庭。研究指出，可能是因為飛沫在冷氣機的「助攻」下，加速傳播。

《Emerging Infectious Diseases》4月2日刊登一起廣州市疾病預防控制中心研究，A家庭是武漢人，1月23日到廣州旅遊，24日曾經到一間餐廳吃飯，逗留時間約1小時，另外有B、C家庭分別在相鄰的餐桌用餐。

當天晚上A家庭一名成員A1出現發燒、咳嗽等症狀入院，到了2月5號為止，總共9人都確診為新冠肺炎病患，包含A家庭4人，B家庭3人，以及C家庭的2人。

而B和C家庭唯一的感染源就是曾接觸A1，有可能是A1傳染給B、C家庭的所有成員，也有可能是傳給1人，之後在家庭內互相感染。該餐廳是一間5層樓的密閉空間，每個樓層都有專屬的冷氣，沒有窗戶，桌距之間大約1公尺。

患者A1與其他桌的距離都超過1公尺，研究者推論，病毒可能是透過飛沫傳播，在空調的強勁氣流下飛得更遠，超過了一般的1公尺遠，而關鍵因素則是氣流的方向。研究建議，應該增加桌子間的距離，並加強通風。