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磐石艦24人確診　央視：台防疫神話毀滅「管好自己再去國際幫人！」

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▲▼ 磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲海軍「磐石號」油彈補給艦爆出24人染病。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

海軍敦睦艦隊「磐石艦」截至目前已有24人感染新冠肺炎，大陸官媒《央視》19日以「民進黨『防疫神話』面臨破滅」為標題發表評論指出，民進黨當局之前就備受質疑的「防疫缺口」問題，現在似乎越來越嚴重，「台灣是否應該先管好自己的事，再去國際上『幫助別人』？」

央視提到，蔡英文曾在敦睦艦隊返台時接見過軍隊，雖然台防務主管部門（指國防部）聲稱當時官兵未下軍艦、蔡英文也未登軍艦，但仍有民意代表指出，曾與艦上官兵近距離互動的「參謀總長」已進行14天自主健康管理，「那與參謀總長經常近距離互動的蔡英文是否應該至少進行快篩檢疫、確保安全呢？」

▼總統蔡英文日前參與「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」，並跟船上官兵有少量接觸。（圖／總統府）

總統蔡英文主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。（圖／總統府）

央視表示，過去的幾周，台灣病例由兩位數迅速增至現在的420例，台灣在一些西方媒體筆下的「防疫模範生」形像也越來越沒有說服力，如今，各界最憂心的是，台軍的「防疫破口」恐造成社區感染，要知道，在這次「軍艦淪陷」前，「18萬台軍每天分1.7萬片口罩」的刺眼標題可是大剌剌地登在了台灣各媒體的版面，台軍方輔導官兵們利用網購App自行購買口罩的新聞也是轟動一時。

央視指出，民進黨當局自疫情發生以來的施政重點，從來不在防疫而在「台獨」，為了「以疫謀獨」，民進黨當局甘願被美國當槍使，不停地在國際間製造事端，其豢養的網軍攻擊世衛組織總幹事，攻擊「不領情」其「口罩外交」的新加坡總理夫人與德國政府。

央視還說，民進黨當局宣稱台灣的口罩供應「絕對沒有問題」，還強調口罩日產能已經達到1500萬片、4月底可望衝到1700萬片，但在他們大手筆對外捐贈口罩的同時，台灣各界的口罩需求卻依然吃緊，島內依然實行「口罩限購措施」，口罩出口禁令也延長到6月底。就如國民黨立法機構黨團批評的：民進黨當局抗疫期間對外宣傳相關作為皆以「超前部署」自誇，但面對台軍口罩防疫需求不足，卻拿1000多萬個口罩去「援外」，讓台軍出現防疫破口。

▼陸軍39化兵群登上海軍「磐石艦」消毒。（圖／國防部）

▲▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

央視認為，在這場防疫中，民進黨當局整天自我吹噓做得很好，整個台灣社會也瀰漫著一股「台灣最棒」的氛圍，只要有批評台灣的聲音，就會引來「網軍出征」，民進黨當局整天吹噓「台灣防疫獨步全球」「世界都在學台灣」，無非就是想利用「防疫成就最高」的謊言在國際間獲得「主權獨立」的認可，為「加入世衛組織」造勢。

央視指出，如今，台灣防疫一再出現破口，民進黨當局卻還是把重心放在「華航改名」這類突顯「台獨」的事情上，不顧民生疾苦、不顧百姓死活，分內的事都做不好，只是一心拿口罩綁著美國的大腿，無非就是擔心自己「苦心經營」的「防疫神話」被打破了。

央視強調，事實一再地打臉民進黨當局在防疫上的許多因應措施都沒有「超前部署」，甚至只是進行了事後彌補，特別是此次軍艦的淪陷，讓台灣在防務與維安等多方面陷入危機，「如若民進黨當局再不嚴正以對，其口中吹噓的『抗疫神話』泡沫遲早會破滅，到那時，貽笑國際事小，民眾健康遇險事大！」

▼陸軍39化兵群協助海軍「磐石艦」消毒。（圖／國防部）

▲▼海軍磐石軍艦有官兵染新冠肺炎，陸軍39化兵群於今日執行海軍磐石軍艦消毒作業。（圖／國防部提供）

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