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酒醉撞人還不忘問候人家老母　火爆金髮女譙上癮辱警...遭壓制上銬

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▲▼賈女與江男酒醉與警推扯叫囂，遭壓制上銬。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲賈女與江男酒醉與警推扯叫囂，遭壓制上銬。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導
新北市板橋區19日凌晨0時許，一名女子與男友歡唱完後，在KTV門口騎樓與另一名女子擦肩而過，對方不滿女子擦撞到她的肩膀，要對方道歉卻被拒絕，雙方當街高分貝互嗆，還出言不遜問候對方媽媽。警方獲報到場將雙方分開，撞到人的女子與男友卻藉著酒意，與警方拉扯叫囂，最後當場被警方壓制在地，帶回派出所調查，2人將被依社會秩序維護法第85條偵辦。

據了解，賈姓女子（23歲）與江姓男子（22歲）唱完歌，從KTV走出時賈女右側肩膀擦撞到在騎樓的一名女子，被撞女子原在騎樓與男友聊天，被撞後見到賈女若無其事離開，於是上前與她理論，怒嗆賈女「撞三小！不會道歉喔」，賈女被嗆後回嘴「供三小？撞到就撞到不然想怎樣？」，2女在騎樓不顧旁人眼光大吵，劍拔弩張之際警方獲報趕抵，但2人互嗆上癮，不顧警方勸阻繼續大吵。

▲▼賈女與江男酒醉與警推扯叫囂，遭壓制上銬。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼賈女與江男酒醉與警推扯叫囂，遭壓制上銬。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲大批警員獲報到場，將吵架的2對男女分開。（圖／記者游宗樺翻攝）

現場蒐證的刑警見狀，怒斥要2人別太過分，被撞的女子才悻悻然地與男伴先行離去，但撞到人的賈女與江男還不罷休，不顧警方再三口頭勸阻警告，藉著酒意與警方推擠、叫囂，警方見他們勸阻不聽，使用大外割將這對男女壓制在地，上銬帶回派出所調查，將依妨害公務事實，以社會秩序維護法第85條偵辦。

警方呼籲，現正於新冠肺炎的防疫期，民眾若無必要還是盡量減少出門，出入公眾場所時也應戴上口罩，同時保持適當的社交距離，將病毒傳播的風險減到最低。

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