中和警爆踹屁孩頭「密錄器全沒開」　立委氣炸：胸前那點綠光是螢火蟲？

▲員警踹無照拒檢屁孩，引起社會議論。（圖／翻攝自臉書）



記者柯振中／綜合報導

新北市中和區日前發生拒檢的事件，當時警方壓制了4名無照又拒檢的少年，有員警朝其中一名少年的頭部踹去，引起社會輿論。對此，時代力量黨主席邱顯智表示，警方供稱，事發當下無人開密錄器，行車紀錄器也剛好沒拍到，卻有前檢察官發現「員警胸前閃綠燈」，讓他相當懷疑，希望警政署給出交代。

邱顯智在臉書上指出，這件事情發生在7日，他的辦公室10日收到調查報告，12日新北警察局局長前往該派出所慰問踹人員警，經過質詢後，發現調查報告沒有回應社會大眾的質疑，因此他們辦公室再度行文警政署，要求當事員警交出隨身密錄器。

警政署16日派人前往邱顯智的辦公室，向邱顯智說明，由於事發突然，值勤的4名員警沒有開啟密錄器，警車上的行車紀錄器剛好拍往另外一個方向，所以沒有事發當時的聲音、影像紀錄。

▲邱顯智質疑，員警胸前閃著微弱綠光，是否是密錄器的工作指示燈號。（圖／記者徐斌慎攝）



對此，邱顯智質疑，有前檢察官說明，媒體揭露的影片中，有位員警胸前閃著微弱的綠光，持續時間長、頻率也相當穩定，「這究竟是不是密錄器工作中的指示燈號？」不過，警方則向邱顯智說，這是「警車警示器的反光」，而非密錄器的指示燈號。

邱顯智說，目前全案由心北地檢署分案調查，檢察官會對證據進行偵查，「這個綠燈，究竟是究竟是場勘螢火蟲季動線的螢火蟲，超前布署發出的閃爍綠光？按照警政署的一貫邏輯，這種可能性也是不能排除的！」

邱顯智奉勸，警政署的說法難以讓大眾信服，希望能要求現場員警再次檢視密錄器，將缺漏的影像交給檢方，接受社會公評，還給社會一個交代。

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