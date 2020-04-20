有效殺傷射程3.2公里　俄羅斯研發「全世界最致命狙擊步槍」

▲全世界最致命狙擊槍「SVLK-14S」。（圖／翻攝自loba​​evarms.com）



實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯沙皇火砲有限公司旗下的Lobaev Arms研發出一款新型狙擊步槍「SVLK-14S」，號稱為「全世界最致命狙擊槍」，可成功擊中3.2公里外的目標，超強性能讓這款狙擊槍被描述為「能改變遊戲規則」。

綜合外媒報導，俄羅斯沙皇火砲有限公司是間專門生產精確依託射擊用途設備、遠距離狙擊用途步槍及山巒狩獵用途步槍的私人企業，旗下的Lobaev Arms公司所研發的「SVLK-14S」重10公斤，採單發槍栓結構設計，一次可擊射單發子彈，有效殺傷射程為2 英里（約3.2公里），是英軍目前所使用的狙擊步槍有效射程L115A3的兩倍之多，售價為3萬歐元（約新台幣98萬元）。

Lobaev Arms首席工程師尤里（Yuri Sinichkin）表示，「這把槍就像法拉利或保時捷一樣，一把把逐件製作，適合那些喜歡高精準槍枝的專業人士或專業狙擊手。」尤里說，「SVLK-14S」使用408口徑子彈（408 Chey Tac），能以每秒900公尺的高速發射子彈，幾乎是音速的3倍，「這種子彈可以穿透3公分厚的鋼軌，想像一下敵人被攻擊後會怎麼樣，答案是沒有任何防彈背心可以抵擋。」

英國皇家憲兵隊武器情報部門的一名成員則表示，「如果這把狙擊步槍真的可以擊中2英里外的目標，那可能會改變戰場上的遊戲規則。」