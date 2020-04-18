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驚悚！俄航客機迫降「遭大火吞噬」畫面曝　從機尾燒到機身...釀41人死

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▲影片取自youtube，如遭刪除請見諒。 

實習記者周依儒／綜合報導

俄羅斯國航的一架客機在去年5月起飛沒多久，就因機身著火而隨即降落回起飛機場，不過瞬間大火造成機上41人罹難。機長丹尼斯（Denis Yevdokimov）描述當時情形表示，由於起飛不欠就慘遭閃電擊中，因此才會緊急迫降。俄羅斯調查委員會在本月15日公布了當時飛機失事的影片，直指是因為丹尼斯操作不當才會導致飛機出事，將以過失致死罪起訴。

綜合外媒報導，丹尼斯堅稱是因為被雷擊中而導致飛機出現故障，但調查委員會根據當時飛機上的飛行紀錄儀反駁了此項說法，並公開了當時迫降回機場的影片。影片中可以看到，飛機在降落前就已經著火，但火勢卻在降落後越來越大，不斷從機尾延燒到機身中間，而內部的乘客也趕緊透過機頭的逃生滑梯逃出。

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▲乘客驚慌逃出。（圖／翻攝自AirlinesTravel YouTube）

調查委員會表示，雖然飛機原本就著火，但因為丹尼斯迫降飛機的降落角度太陡，因此導致火勢一發不可收拾，違反了「航空運輸和運營規定」，且操作不當造成重大損失，最高恐面臨7年徒刑。

不過，也有生還的乘客出面指出，逃生當下有部分乘客不管指示，堅持要把自己的行李一起帶走，這樣也耽誤了逃生時間，導致死亡人數增加。據了解，這架飛機一共載有78名乘客，失事也造成41人死亡，其中包括2名兒童，當天原本預計要從俄羅斯莫斯科飛往西北部的摩爾曼斯克。

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