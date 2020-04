戰勝納粹75周年！普京推遲「紅場閱兵」...退伍軍人曝2關鍵時間

▲ 紅場閱兵典禮。(圖/塔斯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

俄羅斯總統普京16日與政府內閣的要員舉行視訊會議並指示,原定在5月9日將舉辦「勝利日75週年閱兵式」,因為新冠肺炎疫情的,將推遲在莫斯科進行的典禮。截至16日為止,俄羅斯有27938例確診病例,並有232人死亡,目前莫斯科正實施封城,官方呼籲居民盡量不要出門,非不得已也要戴上口罩和保持社交距離。

俄羅斯每年的5月9日都會在莫斯科紅場(Red Square)舉行「勝利日75週年閱兵式」,以慶祝二戰勝利,往年除了進行大規模的武力展示外,還曾邀情他國軍隊參加閱兵,今年剛好是第75周年,原本應該將有225件武器裝備參加,包括「稜堡」岸基反艦導彈系統等20多種新式軍備將首度參加閱兵式,但因為受到疫情影響,被迫延期,而普京也沒有表明確切的日期。

Putin is forced to postpone his Victory Day parade in Red Square https://t.co/oiKpQyMB4i