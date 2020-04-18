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戰勝納粹75周年！普京推遲「紅場閱兵」...退伍軍人曝2關鍵時間

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▲ 為了紀念二站俄國戰勝納粹德國所舉辦的紅場閱兵遊行。（圖／塔斯社）

▲ 紅場閱兵典禮。（圖／塔斯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

俄羅斯總統普京16日與政府內閣的要員舉行視訊會議並指示，原定在5月9日將舉辦「勝利日75週年閱兵式」，因為新冠肺炎疫情的，將推遲在莫斯科進行的典禮。截至16日為止，俄羅斯有27938例確診病例，並有232人死亡，目前莫斯科正實施封城，官方呼籲居民盡量不要出門，非不得已也要戴上口罩和保持社交距離。

俄羅斯每年的5月9日都會在莫斯科紅場（Red Square）舉行「勝利日75週年閱兵式」，以慶祝二戰勝利，往年除了進行大規模的武力展示外，還曾邀情他國軍隊參加閱兵，今年剛好是第75周年，原本應該將有225件武器裝備參加，包括「稜堡」岸基反艦導彈系統等20多種新式軍備將首度參加閱兵式，但因為受到疫情影響，被迫延期，而普京也沒有表明確切的日期。

普京表示，俄羅斯面臨了一個困難的抉擇，雖然5月9日是神聖的一天，但人民的生活也應該受到重視，就疫情的現況來看似乎還沒到達高峰，「這沒有賦予我現在就開始為遊行和其他大規模活動做準備的權利。」

根據 BBC 報導，俄羅斯三大退伍軍人組織負責人沙馬諾夫（Vladimir Shamanov）表示，6月24日或者是9月3日是最也可能的時間點，前者是在1945年首次進行勝利大閱兵的日期；後者是二戰結束的日期。

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