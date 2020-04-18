老夫妻臥病在床無力整理家務　立委莊競程衡山行善團當一日志工

▲莊競程與衡山行善團協助北屯區一戶長期臥病老夫妻整理修繕家務。（圖／莊競程服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

幫助弱勢方法多！北屯區中清路一對長年疾病臥床的鄭姓老夫妻，無力居家整理修繕，屋破雜亂，生活品質不佳。立法委員莊競程、市議員曾朝榮與「衡山行善團」共30位志工，18日擔任「一日志工」前往整理修繕，讓老人家好開心。莊競程也捲袖幫忙油漆，他表示，希望藉此拋磚引玉，盼更多人關心協助弱勢。

立委莊競程與市議員曾朝榮日前接獲民眾陳情，家住北屯區中清路二段巷內的近70歲鄭姓老夫妻，妻在成年時就因車禍截肢，長年臥病在床。鄭老先生雖育有1子1女，目前約30多歲，2人原本有工作，但鄭老先生因患有高血壓、糖尿病及多重器官衰退，因此癱瘓在床，必須依賴呼吸器維生。

30歲女兒為照顧父母，經常請假卻遭公司開除，只能靠打零工。32歲兒子開貨車賺錢，收入微薄，支付2老醫藥生活費，入不敷出，至今單身，根本不敢去想結婚。雖然目前有居家照顧員協助老夫妻擦澡餵食，但一家人無力整理修繕家裏，導致房屋設備大多破損，牆壁油漆脫落，雜物堆滿地，生活衛生條件極差，急需外界協助。

▲▼莊競程擔任油漆工，粉刷屋內牆壁，其他志工則協助清理環境。（圖／莊競程服務處提供）

莊競程得知後，與長年行善的「衡山行善團」接洽，今天上午與市議員曾朝榮及志工共30人前往鄭家，協助整理居家環境，並進行修繕。莊競程更捲起袖子，擔任油漆工粉刷牆壁。蓮荷蔬素餐廳總經理李秀珠也帶領6名員工，並免費提供素食便當，用實際行動幫助弱勢、走出困境。整個行動從早上8點開始，，到下午1點完成。

鄭家兒子說。家裡破舊髒亂，却無力整理，看到這麼多善心人士前來幫忙，內心非常激動與感謝，眼淚快掉下來，感覺很高興與溫暖。

莊競程表示，他從小就幫忙家裡粉刷油漆，對於刷牆壁很有心得，做起來駕輕就熟，一點也不困難。行善有很多方式，他希望社會上能有更多人關懷幫助弱勢，讓社會更美好。

許瑞波說，「衡山行善團」成員雖來自各行各業，身分不同，但目的只有一個，就是協助弱勢整理家園，從清空、修繕、清潔、油漆到一切歸位，是標準的SOP，他們犧牲假期，不光是捐錢送物資，而是身體力行，用行動幫助弱勢走出困境，希望讓社會充滿關懷與溫馨。

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