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老夫妻臥病在床無力整理家務　立委莊競程衡山行善團當一日志工

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▲▼莊競程與衡山行善團協助北屯區一戶長期臥病老夫妻整理修繕家務。（圖／莊競程服務處提供）

▲莊競程與衡山行善團協助北屯區一戶長期臥病老夫妻整理修繕家務。（圖／莊競程服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

幫助弱勢方法多！北屯區中清路一對長年疾病臥床的鄭姓老夫妻，無力居家整理修繕，屋破雜亂，生活品質不佳。立法委員莊競程、市議員曾朝榮與「衡山行善團」共30位志工，18日擔任「一日志工」前往整理修繕，讓老人家好開心。莊競程也捲袖幫忙油漆，他表示，希望藉此拋磚引玉，盼更多人關心協助弱勢。

立委莊競程與市議員曾朝榮日前接獲民眾陳情，家住北屯區中清路二段巷內的近70歲鄭姓老夫妻，妻在成年時就因車禍截肢，長年臥病在床。鄭老先生雖育有1子1女，目前約30多歲，2人原本有工作，但鄭老先生因患有高血壓、糖尿病及多重器官衰退，因此癱瘓在床，必須依賴呼吸器維生。

30歲女兒為照顧父母，經常請假卻遭公司開除，只能靠打零工。32歲兒子開貨車賺錢，收入微薄，支付2老醫藥生活費，入不敷出，至今單身，根本不敢去想結婚。雖然目前有居家照顧員協助老夫妻擦澡餵食，但一家人無力整理修繕家裏，導致房屋設備大多破損，牆壁油漆脫落，雜物堆滿地，生活衛生條件極差，急需外界協助。

▲▼莊競程與衡山行善團協助北屯區一戶長期臥病在床的老夫妻整理家務修繕。（圖／莊競程服務處提供）

▲▼莊競程擔任油漆工，粉刷屋內牆壁，其他志工則協助清理環境。（圖／莊競程服務處提供）

▲▼莊競程與衡山行善團協助北屯區一戶長期臥病在床的老夫妻整理家務修繕。（圖／莊競程服務處提供）

莊競程得知後，與長年行善的「衡山行善團」接洽，今天上午與市議員曾朝榮及志工共30人前往鄭家，協助整理居家環境，並進行修繕。莊競程更捲起袖子，擔任油漆工粉刷牆壁。蓮荷蔬素餐廳總經理李秀珠也帶領6名員工，並免費提供素食便當，用實際行動幫助弱勢、走出困境。整個行動從早上8點開始，，到下午1點完成。

鄭家兒子說。家裡破舊髒亂，却無力整理，看到這麼多善心人士前來幫忙，內心非常激動與感謝，眼淚快掉下來，感覺很高興與溫暖。

莊競程表示，他從小就幫忙家裡粉刷油漆，對於刷牆壁很有心得，做起來駕輕就熟，一點也不困難。行善有很多方式，他希望社會上能有更多人關懷幫助弱勢，讓社會更美好。

許瑞波說，「衡山行善團」成員雖來自各行各業，身分不同，但目的只有一個，就是協助弱勢整理家園，從清空、修繕、清潔、油漆到一切歸位，是標準的SOP，他們犧牲假期，不光是捐錢送物資，而是身體力行，用行動幫助弱勢走出困境，希望讓社會充滿關懷與溫馨。

年輕好簡單～～


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