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社交距離好幫手！店家導入取票機、叫號機　拉開人潮引進錢潮

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記者廖明慧／綜合報導

保持安全社交距離成為社會共識，不僅民眾與政府上下同心，各行各業也共同響應，維持室內1.5公尺，室外1公尺的社交距離，銀行、公家單位等大型機關另闢等候區、分散座位，超市、超商收貼上地標拉開排隊間距，夜市、街邊店導入「排隊神器」-叫號機與取票機，讓民眾看燈號點餐取餐，不需定點排隊，有效拉開人潮，而且又不流失錢潮。

維持社交距離的好幫手！店家導入「排隊神器」　拉開人潮引進錢潮 。（圖／記者廖明慧攝）

▲五月報稅季，公家機關於戶外增設等候區，並導入取票系統避免排隊。（圖／記者廖明慧攝，以下同）

疫情改變了大家的生活習慣，上街購物改為手機網購，店內用餐改為外送外帶，店家為因應消費型態的驟變，也趕緊推出更多元的外帶外送菜單，同時增加與外送平台的合作，希望在防疫做好做滿的前提下，將銷售的衝擊降至最低。歷經三個多月各界的共同努力，台灣的防疫成效有目共睹，商業活動漸漸復甦，然而在病毒滅絕前，大家對恢復日常仍是「既期待又怕受傷害」，怕人潮聚集增加傳染風險，因此會主動避開人多的地方、降低排隊的機會。

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維持社交距離的好幫手！店家導入「排隊神器」　拉開人潮引進錢潮 。（圖／記者廖明慧攝）

▲超市、超商貼上地標拉開排隊間距。

防疫人人有責，街邊店、夜市攤商也全力配合，紛紛導入取票機、叫號機，「先取票、再點餐結帳，票上面有號碼，餐點好了再來拿就好，客人就不會都集中在一起，這時間大家還可以先去別的地方逛逛，或去買個飲料，不用把時間拿來排隊。」系統商TK票王產品經理表示：「過去許多店家採用自製護貝號碼牌，疫情期間因為大家非常注重公共衛生，許多店家改用取票機，一次性票券不回收，沒有上其他人的接觸史，比較衛生，大家也願意拿。」另有知名蛋糕品牌因應母親節人潮，提早部署分流計畫，導入取票機與叫號系統避免人潮聚集。

維持社交距離的好幫手！店家導入「排隊神器」　拉開人潮引進錢潮 。（圖／記者廖明慧攝）

▲夜市、街邊店導入「排隊神器」-叫號機與取票機，加上防水罩即可裝置於室外，避免人潮湧入店內。

維持社交距離的好幫手！店家導入「排隊神器」　拉開人潮引進錢潮 。（圖／記者廖明慧攝）

▲「先取票、再點餐結帳，票上面有號碼，餐點好了再來拿就好」，客人就不會都集中在一起，有效拉開人潮卻不流失錢潮。相較於重複使用的護貝型號碼牌，取票機一次性的票券相對較衛生，

維持社交距離的好幫手！店家導入「排隊神器」　拉開人潮引進錢潮 。（圖／記者廖明慧攝）

▲宅在家成為防疫期間最潮的休閒活動，不只Switch大賣，維修率也大幅提升，店家裝設取票機與叫號機。提供送修免排隊的流程。

疫情期間讓民眾養成了維持社交距離的習慣，未來大家對「排隊」會提高緊覺，甚至是抗拒。取票、叫號系統不只疫情期間派上用場，未來更是不可或缺的好幫手，導入後可讓人力做更有效利用，原本維持隊伍的人力可改為支援消毒清潔的工作，提供客人更安全安心的環境。而針對無座位區的外帶店，引進自動化設備可節省人力、優化成本結構，效果立竿見影。

危機就是轉機，這段時間讓個人與企業都更重視「體質」的根本問題，個人做好衛生習慣，不抽菸不熬夜打造不生病體質；企業則是導入自動化流程，增強風險耐受性，創造高獲利體質。

#TK票王#取票機#叫號機#售票機#創業#自動化設備

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