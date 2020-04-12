他路過3次...藥局神操作「逆轉排隊畫風」賺翻了　網讚嘆：超有頭腦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者簡仲豪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

口罩實名制上路後，藥局工作量暴增，有的從業人員從早忙到晚，連飯都沒辦法好好吃，無疑是沉重的負擔和麻煩；然而有店家卻嗅到了商機，借力使力賺進新台幣。

「人有無限可能應對時勢變遷，造就業績圖飛猛進。」網友在爆廢公社發文提到，近日各大藥局受託政府販售口罩，讓藥師們工作量倍增，不得不感謝他們的辛勞，不過這間藥局卻在辛苦之餘，創造龐大業績。

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大家都知道，藥局每天都會排著等待領口罩號碼牌的民眾，而這些人通常都是無聊滑手機、發呆，再不然就是鄰居間的話家常，他表示，第一次經過這間藥局時，他們請了工讀生，幫排隊的民眾在手上噴灑消毒液（非酒精），「我以為是例行公事，沒想到一邊噴，一邊介紹這一款新品牌清潔液，然後說今天有特價。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

上周原po再度經過該店，剛好當天天氣有點熱，就看到工讀生請排隊民眾一人一杯飲料，而那杯是含有高單位維生素C的發泡錠，然後一樣在做促銷。直到剛剛他去買午餐的路上，又大開眼界了，「今天天氣有點涼，工讀生又在發放一人一杯熱飲，原來是護喉嚨、類似彭大海的飲料，同樣的也是特價。」

經過這幾次的觀察，他發現同樣是無聊的排隊，這家藥局把原本枯燥甚至惱人的事，變得有趣了，「大家都搶著試用、試喝產品，然後互相討論，進而購買，似乎忘了原來是來排口罩的；至於沒有排到口罩的人，藥局會給每人一小包濕紙巾作為禮物。於是，店裡的生意好的不得了，即便沒有買到口罩，也可以期待今日的特價商品，所以換位思考，與其抱怨不如借力使力，創造商機！」

對此，網友們也紛紛大讚高招，「有頭腦的店」、「我們這邊藥局做形象，買口罩還送LUX香皂」、「這就是會做生意」、「防疫旅館也是同樣的道理」、「好聰明」。