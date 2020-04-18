台南仁德居家檢疫男7度趴趴走　「1次罰10萬」重罰70萬元

▲台南市仁德區潘姓男子，居家檢疫期間7度外出跑步、購物，被衛生局以1次1罰，每次裁罰10萬元計，共裁罰70萬元最重。（圖／資料照，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情期間，頻傳居家檢疫者趴趴走，台南市衛生局迄今接獲民政系統舉報移送居家檢疫趴趴走案件計48件，至今裁處44件，共404萬罰金，個案罰金從1萬到70萬不等，其中以仁德區潘姓男子，居家檢疫期間7度外出跑步、購物，被衛生局以1次1罰，每次裁罰10萬元計，共裁罰70萬元最重。

台南市衛生局表示，民政系統舉報移送裁罰居家檢疫未落實案件48案中，依情節輕重開罰包括1萬元14人、10萬25人、15萬2人、20萬2人、70萬1人，迄已完成44件裁罰，有1名該繳1萬罰金的民眾，因逾期未繳遭移送行政執行署台南分署強制行政執行，目前有29人繳完罰金，其中仁德區潘姓男子因違規7次，裁罰金額1次10萬元計，7次共計70萬元最高。

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據了解，該名仁德區潘姓男子，在檢疫期間被檢舉多次落跑，且多次在防疫人員關懷電話後，就立刻出門，無視防疫禁令，男子被鄰居自行蒐證向市府檢舉，警、民政單位調查時還一度否認，曾引來台南市長黃偉哲震怒，揚言「落跑幾次、每次就乘以30萬開罰」，潘男最後場坦承曾7度外出跑步、購物，衛生局依法共裁罰他70萬元。

台南市衛生局表示，這44件裁罰都是依法有據，但最棘手的是裁罰金額如何裁定，必須視個違規情節輕重來裁罰，才能符合比例原則，這是比較困難的部分，而個案當事人面對裁罰都會先喊冤，但經相關單位舉證歷歷，才坦然面對。其中也有2案當事人因居家檢疫文件送達個案手中時間差問題 ，致當事人不知情而外出，而裁定不成立。

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