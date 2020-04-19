磐石艦「5大危險區」曝！　實習生出沒中央空調戰情室…6種兵成感染高風險

▲磐石艦是海軍排水量最大的船艦。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者陳俊宏／綜合報導

敦睦艦隊磐石軍艦上2名實習兵和1名士官確診新冠肺炎，對此，海軍退役艦長呂禮詩表示，接下來情況相當危險，正因確診實習生不但會出沒在餐廳、狹小的寢室外，也有可能在是屬於中央空調的駕駛台和戰情室執勤；此外，艦上也幾乎不可能實施1.5公尺社交距離，就算官兵全天都戴上口罩，但到浴廁洗澡時勢必會拿下。

染疫3人於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調，並於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

海軍副司令梅家樹18日表示，增加量測體溫、艦艇空氣的換氣和消毒，含括所有人的會議或者是用餐地方，「所以我們必須採分批的方式，來去做一個規劃。」

▲▼艦艇上住艙和餐廳的空間十分密閉。（圖／非當事軍艦／東森新聞）

對於軍艦上染疫，呂禮詩研判未來狀況並不樂觀，他認為，艦上幾乎不可能保持1.5公尺的社交距離。艦上官兵在住艙睡覺，都避免不了碰觸到樓梯、欄杆；另外，海軍雖在餐廳實施分流，但空間十分秘密。

而最恐怖的是實習生會出沒在中央空調的駕駛台和戰情室。呂禮詩說，因應疫情的關係可以把門打開，但它的通風效果其實也不好。

戰情室裡的雷達兵、聲納兵、電戰兵、瞄機手和輪機辦公室的輪機兵和電機兵，都是被感染危險兵種，就算這些官兵都24小時戴口罩，但洗澡時無法避免。呂禮詩指出，「你不可能戴著口罩洗澡，而且洗完澡之後，你的手或者洗澡前，你就開了（碰觸到）水龍頭。」

▼呂禮詩說，艦上不可能戴著口罩洗澡。（圖／非當事軍艦／東森新聞）

▼海軍退役艦長呂禮詩。（圖／東森新聞）