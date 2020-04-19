新加坡第二間方艙醫院將完工！　可收治2800名輕症病患

▲新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢16日走訪樟宜會展中心，查看方艙醫院的工程情況。（圖／翻攝自fb／Teo Chee Hean）

實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡4月以來疫情新增病例大幅增加，累計確診數達5992例，為遏止疫情繼續惡化，第二間方艙醫院經過10天建設後即將完工，預計未來將安置及照顧2800名新冠肺炎輕症病患及康復中的患者，設施有儲物櫃、插座、電風扇及無線網路等。

樟宜展覽中心占地約33000平方公尺，是舉辦兩年一度的新加坡航空展的主要場地，自7日起關閉改建為方艙醫院，據估算可容納2800名病患。從公開的照片中可見，倉房由一排排白色隔板隔開，每個倉房可容納8至10名病患，而在每個床位均配有插座、電風扇、儲物櫃等設施，床上也有提供如口罩、洗衣粉、衛生紙、礦泉水、溫度計等生活必需用品。

方艙醫院也使用科技輔助防疫，醫護人員可通過遠程通訊器材BeamPro Telepresence Robot與患者交流，了解病患需求，而送餐服務則使用科工程的機器人Strobo Tug將準備好的餐點送到倉房附近的領取點，避免接觸傳染的風險。目前星國當局尚未透露將何時啟用。

樟宜會展中心也是新加坡第二間投入使用的方艙醫院，首間方艙醫院由新加坡博覽中心的兩個展廳改建而成，已在10日開始使用，目前共接收400名病患，未來新加坡政府也將逐步啟用所有展廳。