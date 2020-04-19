死亡數升至1346人　杜魯道：加美邊境管制將加延30天

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布與美國達成共識，邊境管制將再延長30天。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）週六表示，為了防止新冠肺炎疫情持續擴散，加拿大及美國已經共同決議將非必要旅行的邊境管制再延長30天。他表示，這樣的重要措施將在疫情中保護兩國人民的安全。

據《路透》報導，在過去，每日有20萬人來往於美加邊界，而今因為疫情影響，邊境管制已實施3週，兩國目前每日僅放行運輸17億美元商品，該協議原將在下周到期，但基於疫情狀況，加拿大及美國又將協議延長30天。

▲美國總統川普（Donald Trump）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透社）



美國總統川普曾在週三時表示，美加邊界將是首批開放邊界之一，因為美國及加拿大面對疫情掌控良好。然而從數據來看，美國的確診數及死亡人數目前都為世界第一高。加拿大則有許多確診個案來自美國境外輸入，因此許多加拿大人擔憂杜魯道政府會在美國壓力下再次開放邊界，延長管制的消息一出也讓加拿大人鬆了口氣。

據加拿大公共衛生署資料顯示，加拿大確診病例已有32,412人，死亡人數則攀升至1,346人。而美國的疫情則尤為嚴峻，確診數超過71萬人，死亡人數達37,659人。