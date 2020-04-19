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蔡英文視察新港公糧倉　現有庫存86萬公噸足夠供應

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▲蔡英文視察新港公糧倉：糧食存量無虞請國人不用擔心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡英文視察新港公糧倉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由於新冠肺炎疫情升溫，導致國際稻米市場價格波動幅度大；因此，為了解我國公糧稻米庫存情形，總統蔡英文在縣長翁章梁等人的陪同下，日前前往嘉義縣新港鄉農會視察並聽取農委會簡報得知稻米公糧庫存86萬公噸，足夠供應國人需求。同時，蔡英文也指示農委會，在有餘時，可適時對友邦及國際糧食短缺的國家提供援助，傳遞臺灣的愛心與溫暖。

▲蔡英文視察新港公糧倉：糧食存量無虞請國人不用擔心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡英文視察新港公糧倉：糧食存量無虞請國人不用擔心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡英文與農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人，日前前往新港鄉農會視察公糧庫存狀況。蔡英文致詞時說，肯定陳吉仲主委在面對疫情時，整備都做得非常良好；對於公糧倉的庫存感到十分安心。

▲蔡英文視察新港公糧倉：糧食存量無虞請國人不用擔心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲公糧倉糧食存量無虞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

各國深受疫情影響，在印度、柬埔寨及緬甸都限制稻米出口；越南也從原本的限制出口，改成出口配額，種種出口限制措施，造成國際糧價上漲。陳吉仲指出，目前國內稻米雜糧及水產蔬菜都供應無虞，也請國人多食用國產品。
翁章梁致詞時表示，也請中央多關注大量依賴進出口的台灣農產品，並提出紓困方案。

我國有充裕的食米庫存，不但可以維持國內稻米價格穩定，還可以配合防疫需求，提撥2.5萬公噸公糧糙米生產防疫酒精，臺灣菸酒公司也已在4月中旬投料生產，可確保生產酒精原料供應充足，不需擔心進口物料可能供應短缺情形。
農委會簡報說明，政府年收購公糧約30到40萬公噸，所儲備的公糧除了作安全存糧外，每年也供應學童、國軍食用及國內糧食救助，更是提供國際人道糧食援助。今年已經提供9,700公噸白米給友邦以及需要的國家，後續仍將適時適量提供援助。

▲蔡英文視察新港公糧倉：糧食存量無虞請國人不用擔心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡英文視察新港公糧倉：糧食存量無虞請國人不用擔心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農委會呼籲，因應新冠肺炎疫情，農委會已擬定各項紓困及振興措施，包括提供優惠貸款及利息補貼、加強海外市場拓銷、強化國內行銷、媒合電商平臺、加強產銷調節及扶助休閒農業等。農民、農民團體及農企業，可善用政府資源攜手共同化危機為轉機，拓展外銷市場，在促進國內農業產業之餘也可銷售稻米供應其它需糧國家。

陳吉仲補充肥料購買，第二階段肥料實名預購制15日已上路，首日預購量達3,500多噸，16日實際配送2,500多噸，未到貨的數量將在17日到。為讓肥料資訊公開透明，農委會會以鄉鎮為單位，將肥料實際配送量及農民提領量每日上網公布，讓農民知道肥料並不缺。目前每包肥料補助20塊，不排除未來若疫情嚴峻，補助的金額會再調整，因此呼籲農民不需囤貨。

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