蔡英文曾迎接「3人染疫磐石艦」　立委：總統應速快篩？希望只是虛驚一場

▲國防部軍政副部長張哲平表示，總統蔡英文未登艦，保持至少5公尺符合社交安全距離，揮手致意離開停泊港口，故總統並無任何遭感染隱憂。（圖／總統府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

國內18日新增3例新冠肺炎個案，是敦睦艦隊磐石軍艦2名實習兵和1名士官，而主持艦隊結訓典禮的參謀總長黃曙光進行自主健康管理14天。總統蔡英文在軍艦抵港時，有前往碼頭在岸上向官兵揮手致意，但未登艦。對此，國民黨立委陳以信表示，與參謀總長經常近距離互動的三軍統帥，是不是至少應該快篩一下確保安全呢？

染疫3人於2月21日起登艦，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。指揮中心表示，與3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，即刻正進行相關疫調，並於18日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於19日公布。

國防部發言人史順文證實，黃曙光15日有參加結訓典禮，跟官兵有距離，且沒有肢體接觸；不過，要從嚴管制，因此總長和相關長官也會自主健康管理14天。

▲▼9日磐石艦抵港，總統蔡英文前往碼頭向官兵致意。（圖／總統府提供）

海軍敦睦艦隊因受疫情影響，這次僅成功訪問我南太平洋友邦帛琉，其他原訂前往的國家都因考量疫情而作罷，任務總天數只有36天，主要原因為避免因艦艇高度群聚，官兵成為疫情破口。

9日磐石艦抵港，蔡英文仍前往碼頭致意官兵。針對是否有感染疑慮部分，國防部軍政副部長張哲平表示，當初規劃行程就有考慮到疫情風險，因此在整體規劃上，當天行程都是官兵沒有下艦，蔡總統沒有登艦，然後保持至少5公尺符合社交安全距離，揮手致意離開停泊港口，故總統並無任何遭感染隱憂。

「蔡總統應速快篩？」陳以信在臉書說，曾與艦上官兵近距離互動的參謀總長進行14天自主健康管理，「那請問與參謀總長經常近距離互動的三軍統帥，是不是至少應該快篩一下確保安全呢？」他認為，三軍統帥的健康就是國家安全，希望只是虛驚一場。

▼陳以信臉書發文。（圖／翻攝陳以信臉書）