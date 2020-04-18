憂連假後疫情爆發！急診醫7歲兒曝「其實有一個解藥」…她聽完超欣慰

▲墾丁大街連假期間湧入人潮，動員警力加強宣導。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李佳蓉／綜合報導

兩週前的清明連假各景點、夜市湧進大批人潮，急診醫師田知學坦言，清明連假將結束時，急診室湧入大量篩檢患者，讓人憂心近期台灣恐出現大爆發，但好消息是已有3天零確診。那個週末田知學決定再多灌輸兒子要多戴口罩、勤洗手，沒想到僅7歲的兒子竟童言童語地說「新冠病毒有解藥了！」讓她為之震驚。

「謝謝默默守護孩子的老師！」急診醫師田知學在粉專《布農Doc 田知學》發文這樣說。兩週前清明連假將結束之際，急診室開始湧入大量篩檢患者，她說，那個週末晚上，決定再多灌輸7歲還不是很懂事，也常常玩到忘記正事的兒子要戴口罩及勤洗手，沒想到兒子竟說：「媽媽，同學說新冠病毒有解藥了！」讓身為醫師的她相當驚訝，「你老母好歹也是相關行業，怎麼都不知道。」

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7歲的兒子接著說：「美國已經發明了！」田知學也解釋，其實還未很確定，且不只美國，已有多國都在研究，光是大型研究計畫全球應有一百多個，但是沒有一個是確定的，「快睡吧！你現在最重要的就是睡飽飽！在學校不要忘了你最不喜歡戴的口罩。」她邊說邊哄著兒子入睡。

▲田知學醫師的7歲兒子，認知到「洗手」是隔絕新冠病毒的解藥。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

未料兒子又緊接著說：「可是，其實有一個解藥！」勾起田知學的好奇心，他秒回「「就是洗手！對吧！晚安！」然後帶著自信的笑容睡著了。夜晚中的那一刻，也讓為人母的她深深感受到老師在此波疫情中努力衛教。

田知學坦言：「身為父母，我們真的會擔憂！其實老師也跟我們一樣！可能還承受更大的壓力！他們也在逆境中克服困難，希望給孩子們是正面的影響！」也謝謝全國的老師，努力守護每個家庭裡的寶貝們。她還分享自己就讀托兒所與其他老師、學生的合照，暖謝所有老師的付出。