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漫威英雄現身捷運！「超強防疫裝」大媽看傻　網一句話全歪樓:戴口罩認不出來

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▲▼漫威英雄現身捷運。（圖／翻攝爆廢公社）

▲漫威英雄現身捷運，全車看傻。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

新冠肺炎肆虐，交通部宣布，凡搭乘大眾運輸者，須全程配戴口罩，否則將開罰3000到1萬5000元。這個規定宣布後，民眾為了自保也相當配合，而就連蜘蛛人搭捷運也都戴上口罩，吸引了不少民眾的目光。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，而透過照片可以看到，一名穿著緊身衣的「蜘蛛人」現身捷運車廂，他搶眼的外表吸引了全車廂乘客的目光，一旁的大媽也目不轉睛地盯著他看，而再仔細一瞧，這名「蜘蛛人」在搭捷運時，也不忘配合防疫規定，全程戴著口罩，還低頭滑起手機，原PO見狀也不禁笑道，「現在沒戴口罩不能搭捷運，然後就遇到戴口罩的死恃（侍）了。」

請繼續往下閱讀...

不過，原PO的言論一出，原本應該注意照片中的「蜘蛛人」，但底下留言卻全都歪樓，原來原PO將這位「蜘蛛人」認成了「死侍」，讓網友全笑噴，紛紛留言，「原來是死侍，我還以為是蜘蛛人哩」、「戴著口罩我都認不出來了」、「不要鬧，明明是美國隊長」。

戴著口罩也擋不住你的光芒

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