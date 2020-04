FB貼文表情符號再+1　手抱愛心一起對抗病毒

▲ FB表情符號。(圖/翻攝自Twitter/Alexandru Voica)

記者李瑞瑾/綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球,Facebook預計新增「Care」表情符號,以幫助人們表達對親友的關懷,Facebook表示,貼圖顯示出一張擁抱著愛心的臉,希望能夠使人們在疫情期間,感到與朋友和家人的「聯繫更加緊密」。

該表情符號將在全球的Facebook應用程式和網站上發布,並且可以與其他表情符號回復一起出現,上線時間預計在下周。然而,Messenger將會有不同的回應圖示,是一顆跳動的紫色小愛心,目前Messenger已具有非動畫的愛心回應,但用戶可以通過按住默認的心型,來切換到新的紫色心臟選項。

自2015年的表情符號開始以來,Facebook就新增了不少圖示,除了經典的豎起大拇指之外,還有愛心、哇、哈哈、難過和生氣選項。

▼ FB將在現有表情符號中新增抱著愛心的圖示。(圖/記者李瑞瑾翻攝)

與Facebook當前面臨的更大問題相比,這些新功能是很小的功能。日前,這家科技巨頭宣布將開始針對含有與COVID-19有關的假信息新聞添加反錯誤消息。

由於疫情大流行,許多人呆在室內並進行社交疏導,讓Facebook在全球的使用量大大增加;儘管Facebook的使用率上升,但該公司在3月下旬指出,由於數位廣告的收入減少,它在財務上受到了負面影響。

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family.



To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU