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FB貼文表情符號再+1　手抱愛心一起對抗病毒

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▲▼ FB表情符號。（圖／Twitter／Alexandru Voica）

▲ FB表情符號。（圖／翻攝自Twitter／Alexandru Voica）

記者李瑞瑾／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，Facebook預計新增「Care」表情符號，以幫助人們表達對親友的關懷，Facebook表示，貼圖顯示出一張擁抱著愛心的臉，希望能夠使人們在疫情期間，感到與朋友和家人的「聯繫更加緊密」。

該表情符號將在全球的Facebook應用程式和網站上發布，並且可以與其他表情符號回復一起出現，上線時間預計在下周。然而，Messenger將會有不同的回應圖示，是一顆跳動的紫色小愛心，目前Messenger已具有非動畫的愛心回應，但用戶可以通過按住默認的心型，來切換到新的紫色心臟選項。

自2015年的表情符號開始以來，Facebook就新增了不少圖示，除了經典的豎起大拇指之外，還有愛心、哇、哈哈、難過和生氣選項。

▼ FB將在現有表情符號中新增抱著愛心的圖示。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

▲▼ FB表情符號。（圖／Twitter／Alexandru Voica）

與Facebook當前面臨的更大問題相比，這些新功能是很小的功能。日前，這家科技巨頭宣布將開始針對含有與COVID-19有關的假信息新聞添加反錯誤消息。

由於疫情大流行，許多人呆在室內並進行社交疏導，讓Facebook在全球的使用量大大增加；儘管Facebook的使用率上升，但該公司在3月下旬指出，由於數位廣告的收入減少，它在財務上受到了負面影響。

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