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「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費：能在台灣很幸福

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「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費：能在台灣很幸福。（圖／截自粉專「暫停一下，」）

▲女子出現味覺異常後確診，經過醫療團隊努力，22天後三採陰出院了。（圖／截自粉專「暫停一下，」，下同）

文／中央社記者陳偉婷台北18日電

「抱歉了，是陽性」，這是新冠肺炎康復者「秋口」得知確診時，傳給公司主管的第一句話；沒人想生病，在她心情忐忑時，除擔心傳病毒給媽媽，也想撕下身上的「加害者」標籤。

經歷22天、21夜負壓隔離病房生活，「秋口」（化名）終於3次採檢結果病毒陰性而出院。她在社群網站臉書（facebook）專頁「暫停一下，」分享手指大大比讚照，加註「興奮到模糊」，解隔離的愉悅溢於言表，她也分享自己隔離期間醫療帳單10餘萬元，但僅需自費僅100元。

請繼續往下閱讀...

回顧懷疑染疫過程，秋口接受中央社記者專訪時說，因家人及其職場陸續有人確診，她有生以來首次出現味覺異常等症狀，吃飯感覺「舌頭鈍鈍的」，連米飯觸感都變不同。

接到確診通知時，秋口第一時間聯絡家人，想到曾與媽媽共食，很怕媽媽也染疫。她在打給媽媽的電話中說：「真的很抱歉」，反而是媽媽一派輕鬆安慰：「遇到了就遇到了」，要她別放心上。

「我的人生很妙，什麼荒謬的事情都會遇到」，秋口形容，從家裡到醫院隔離，接送的救護車就好像要帶她到外星球的太空船，她當時草草準備換洗衣物，手拿便當及喝到一半的珍珠奶茶，隨疾駛的救護車航向未知旅程。

到醫院後，秋口後面跟著2名全副武裝清潔人員，所到之處立刻消毒；進病房後，才發現生活起居用品都得自備，也沒想過要住很久、換洗衣物不夠，生理衛生用品都沒準備，要靠家人補給，這也讓她驚覺，身處隔離狀態如果無他人支持和協助，根本難以為繼。

「抱歉了是陽性！」她吃飯舌頭鈍鈍的…染疫22天只付1%醫療費：能在台灣很幸福。（圖／截自粉專「暫停一下，」）

▲女子終於熬過22天21夜的抗疫之路。

隔離病房第一週心情最起伏，想著公司可能蒙受損失、須隔離14天無法營運，所有人行程大亂，且又有同事發燒被採檢，讓她非常地擔心與愧疚。

同事感受到秋口的失落和沮喪，還反過來安慰她：「生病的人，並沒有做錯事」，希望秋口不要把錯攬在身上或自責。

確診者帶有病毒、有傳染給他人疑慮，易被貼「加害者」標籤，讓他們生理得與病毒對抗，心又懷抱愧疚不安。描寫韓國MERS（中東呼吸症候群冠狀病毒）感染故事的作品「我要活下去」探討染病者「加害者」角色，不管是「超級傳播者」或「加害者」，這種標籤都是對受害者、病人的偏見，是推責任給病人；就算他們傳染他人，仍是受害的病人。

「沒有人自願生病」，秋口說，生病就好好治療，治療好就出院，不是做錯事才生病。她因職場群聚而感染，被視為感染源的確診者也很愧疚，覺得害了大家；但他們從無怪罪，而是彼此安慰互相保重。

有陌生人到秋口臉書專頁留言，建議提告感染源並要求賠償；秋口一開始還好言相勸，自己不責備任何人，沒想到對方還回：「我就是要責備他」。

長時間獨處隔離病房，秋口每天接觸他人時間僅短短幾分鐘，護理人員會穿著厚重隔離裝備進房，她看不清對方臉孔、無從記得姓名，只能行禮如儀打招呼和致謝。

彷彿身處孤島，秋口有長時間自我對話，變得較多愁善感，看到新聞報導有人性光輝小故事或想念在家的貓咪而淚濕眼眶；曾哭了半小時情緒潰堤後，決定紀錄隔離生活，創了「暫停一下，」專頁，分享染病後心情。

秋口說，就算生病，也想維持以往生活節奏，保持樂觀、正向，不讓別人擔心；獲知確診時，很快就轉換心情，很慶幸身在台灣，當其他國家疫情嚴重、醫療崩壞得一團混亂，能在台灣接受好的醫療照顧真的很幸福。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾多次表示，在台灣確診，會以國家資源救治。秋口出院帳單達新台幣10餘萬元，但她僅需負擔1%，一天付不到100元。她的家庭曾連全民健康保險費都付不出，如果沒國家幫忙，龐大醫療費用會是重大負擔，也讓她更感謝醫療人員付出與辛勞。

疫情威脅，台灣社會仍處處有溫暖，但對疾病的恐懼，有時讓人迷失方向。與秋口有關的職場群聚案影響者眾，一開始公司也曾不慎做出引發恐慌的舉動，許多人須在家隔離。那段時間，曾聽聞有好房東會幫忙送餐、送水果，但也有房東要求居家檢疫者搬家。

念日文系的她也有很多朋友在日本工作，因為疫情嚴峻，工作和生活都大受影響。有些人想要回台灣，又擔心國內對海外民眾返台不友善。

「這是人性被考驗的關鍵時刻，」秋口說，社會擔憂或恐慌，傷害完全沒做錯事的人，這是因為害怕疾病的焦慮，仍希望大家多點同理心，多點對病毒傳染力的認知，彼此支持、體諒。

談到經營「暫停一下，」專頁初衷，秋口說，有時看新聞媒體把它形容如絕症，易引起驚慌，但她個人經驗發現，她的家人沒因接觸而確診，「坐在隔壁的同事」也沒有，不如外界想像易傳播。在專頁分享自身經驗、正向防疫訊息，希望大家放心，不要太害怕。

國外屢傳確診痊癒者「復陽」，秋口表示，曾認真與醫師討論，以目前科學證據及台灣嚴謹解隔離條件，她沒有復陽的疑慮，但會擔心造成他人疑慮或負擔，決定暫緩工作腳步，休息一陣再出發。

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