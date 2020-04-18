好天氣就快結束！雲層遮日迎來天涼...一張圖曝「降雨時間點」

▲明天白天大致也是像今天這種比較暖熱的天氣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（18日）各地天氣多雲到晴，連日高溫在30度上下，初夏感覺明顯，天氣風險公司指出，周末兩天吹南風，溫度升高，除東部地區以外，各地高溫都可能超過31度。不過周一（20日）有微弱鋒面接近，周二、周三（21、22日）鋒面通過、東北季風增強，將為迎風面帶來雨勢。

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▲今天白天暖熱，但早晚各地低溫仍只有19-20度，日夜溫差達10度左右（圖／中央氣象局）

中央氣象局指出，今日各地溫暖而有陽光，上午10時高雄高溫已達30.2度，台北高溫也來到28.6度。不過由於南方雲系北移，東南部水氣增加，花蓮、台東可能出現陣雨或雷雨；其他地區午後有雷陣雨的機會，將小範圍分布在各地山區、南部地區。

▲下周二另一波結構較為完整的鋒面南下，中部以北將轉為陰有陣雨的天氣。（圖／天氣風險 WeatherRisk臉書）

周一微弱鋒面通過台灣北部海面，東半部有局部短暫陣雨、北部雲量增多，有些許飄雨，其他地區為多雲。周二、周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四、五（23、24日）東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較涼，水氣更多，除了中部以北及東半部地區，南部山區也有降雨的可能，雲量都偏多。

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