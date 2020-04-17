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「大車卸貨違停外車道」夫妻雙載撞上　機車卡後斗…他胸腔大出血慘死

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 ▲又見違停害命！夫妻雙載撞上超商卸貨車　機車卡後斗…他胸腔大出血亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市16日下午發生一起違規停車造成的死亡車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

又見違停害命！新竹市彭姓夫婦16日下午騎機車雙載，行經北大路仁德路口時，從後方直接撞上前方違停佔據外車道的貨車，造成機車直接卡在貨車後方，彭姓夫婦分別受到輕重傷，經送醫搶救，彭夫因胸腔出血嚴重傷重不治。

據了解，66歲彭男從事外燴桌椅、棚架出租，16日下午4點多，他與妻子騎機車雙載外出，行經新竹市北大路及仁德路時，遇到32歲的楊姓貨車司機將大貨車違停於外車道上卸貨進超商。

楊男不慎從後方撞上大貨車，機車還卡進大貨車後斗，而彭姓夫婦則因撞擊力道彈出摔落地面，經送醫急救，彭妻胸部挫傷、肋骨斷了4根，目前仍在醫院治療中，而彭男則因胸腔嚴重受創，搶救無效死亡。

▲併排小貨車擋視線　女騎士才出巷口就被撞…臟器外露、當場慘死。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市上月才發生一起違規釀禍，騎士慘死的意外。（圖／記者陳凱力攝）

由於新竹市3月間才發生婦人因閃避外車道違停車輛，遭大貨車輾斃事故，市民對於投機違停的駕駛非常氣憤，甚至成為全台注目焦點，沒想到相隔一個月，新竹市竟再發生「違停索命」的意外，新竹警方也高度重視，民眾更是議論紛紛。

警方表示，針對此案警方強調，目前仍在調查中，並調閱附近監視器釐清肇事原因，而涉嫌違規停車卸貨的楊姓司機已依過失致死罪嫌究責。

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