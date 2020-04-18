疫情延燒撐不住！4-6月停止住房、休業「大台北旅宿異動名單」

▲台北西門町意舍酒店4月起進行建物改裝，即日起暫停營業至6月。（圖／台北西門町意舍酒店提供。）

記者彭懷玉／整理報導

新冠肺炎疫情重創全台旅宿業，尤以國外觀光客為大宗的台北最為慘重，許多飯店趁此時推出優惠房價拯救住房，或是暫時關閉整修以度過低潮期。對此，《ETtoday新聞雲》統整出飯店因疫情延燒選擇停業、暫時整修及轉為防疫旅館名單，期望在疫情過後，盡快迎接下一場春暖花開。

據台灣觀光發展協會統計，大台北目前已有28家選擇停業或是暫停營業進行內部整修。另外，還有13家飯店旅宿轉作防疫旅館，提供美好居住空間，幫忙政府分擔防疫重責。

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曾隸屬於國賓飯店集團的意舍酒店（amba）表示，旗下西門及中山兩館4月起提前進行建物改裝，住房部份暫停，不過Buttermilk餐廳及宴會廳會照常營業；西門町amba160個房間與1間餐廳、甜點吧都從4月1日起暫停營業至6月，藉此度過疫情寒冬。

amba公關表示，西門及中山兩館整修期間，會將重心轉移至松山館，因應母親節到來，預定17樓的Que原木燒烤餐廳的四人分享餐，另可再以888元加購入住酒店的101中房，藉此刺激買氣。另外，台北晶華部分樓層也進行整修，寒舍集團旗下的喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗則關閉部分樓層，升級客房設備。

▲天閣酒店台北南西館4月20日起進行館內整修，預計關閉至6月底。（圖／翻攝自The Tango Taipei NanShi 天閣酒店 台北南西粉專）

北市中山站附近的「天閣南西館」於4月20日起進行館內整修，針對清潔加強和設備進行更新保養，至6月底前不接受客人訂房。4-6月暫停營業的有捷絲旅台大尊賢館、台北康華大飯店、金來商旅等，天成飯店集團旗下的天成文旅蜂巢，也於4-6月進行內部維護，1樓餐飲則為照常營業。

福泰桔子商旅西門及開封館也閉館至4月底；一樂園則為官網不能訂房，老爺飯店林森館則推出以客房作為「個人獨立辦公室」的短租方案，為企業行號提供異地防護、分散風險的備援方案。台北王朝大酒店即日起至5月31日也推出「異地安心辦公 客房日租專案」，連續日租5-14天，每房每日最低含服務費1800元，提供無法在辦公室工作的員工一個安心、舒適的工作環境。

▲位於東區精華地段的神旺大飯店將於4月30日暫停客房服務。（圖／翻攝Google Maps）

東區精華地段的「神旺大飯店」將從4月30日之後暫停客房服務，另外，館內的自助餐也取消，改成個人式簡餐的型態。淡水亞太大飯店、麒麟商旅、台北官邸飯店也已於3月底畫下休止符。至於原本預計於4月30日歇業的內湖「宜家商旅」，業者澄清3月29日至4月5日進行內部調整，坦言2、3月住房率掉到5成，將原本160間房縮小成50間，並採月租套房方式管理，至於平日不含早餐的房價為2,100元起。

台北轉做防疫旅館並願意公開的有：瀚寓酒店、背包棧旅店-西門店、合尊酒店 S Hotel、捷絲旅林森、萬事達中華館、北投雅樂軒酒店、禾順商旅、皇家季節酒店南西館、柯達大飯店台北天津店、逸寬文旅HOME HOTEL大安、天雲旅棧、皇家季節酒店等12間。目前防疫旅館住宿率約3成、房間數已超過6000房。

▲在疫情逆襲之下，大S老公汪小菲的S HOTEL也轉為「防疫旅館」。（圖／業者提供）



飯店業者透露，疫情延燒，平均約只剩5%至30%的住房率，針對旅館業的紓困，交通部觀光局也於14日啟動「紓困2.0」方案，凡觀光旅館業客房率或總收入較去年同期衰退達5成者，補貼每人每月薪資40%，最高2萬元，共3個月。觀光局副局長張錫聰日前指出，針對觀光、旅宿業者提供紓困到振興的三部曲，第一階段是紓困、第二階段是復甦振興、第三階段是升級轉型，期望在疫情高峰期後，以最快速度恢復正常，再現往日榮景。