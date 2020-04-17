國三妹「被斷網」怒打媽媽　爬窗哭喊「害我跳game對不起隊友！」

▲萍萍被斷網後先是毆打了母親，後來又爬出窗台。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州15歲國三少女萍萍（化名）因沈迷網路遊戲「王者榮耀」（台灣為「傳說對決」），被媽媽關閉路由器強行斷網，氣得動手毆打了媽媽，還爬到3樓的窗台外哭喊，引來警方關切。萍萍向警方哭訴，她遊戲玩到一半被斷網「跳Game」強制退出遊戲，害隊友輸掉了比賽，覺得很丟臉，很對不起隊友，才會情緒崩潰。

根據《澎湃新聞》報導，杭州市公安局餘杭區分局崇賢派出所12日接獲報案，萍萍的爸爸報警求助，說家中的孩子動手打了媽媽，並且把自己反鎖在房內，令人相當擔心。

警方立刻派員趕到現場，爸爸表示，他跟妻子有兩個女兒，15歲的大女兒萍萍（化名）今年正處於升高中的關鍵時期，但很長一段時間都沉迷於網絡遊戲王者榮耀，「平時上學的時候還好，現在因為疫情在家，沒有家長照看，一天最多的時候能玩10幾個小時。」

爸爸指出，當天晚上，夫妻兩人百般勸說無用後，媽媽強行關閉了路由器「斷網」，萍萍突然大發脾氣，把家中物品亂砸一通，還動手打了媽媽，隨後把自己反鎖在房內不肯出來。

▼警員將少女推回房內。



就在此時，警員突然接到同事電話，得知萍萍爬到了窗台外。警員表示，萍萍家在三樓，窗台只有窄窄的數公分，外面沒有任何防護設施，樓下是水泥平地，「她的雙腳懸空坐在上面，邊哭邊喊情緒相當激動，時不時還低頭翻看手機，身子不停晃動，非常危急。」

為避免意外發生，另一名警員把救援繩索綁在身上，從客廳的窗戶爬出去，沿著冷氣機接近萍萍，趁萍萍低頭打字的瞬間，用力把人推回房間，控制住以後打開了房門。

開門之後，警員及父母都走了進來，但萍萍咬牙切齒地掙扎著，情緒依舊非常激動，只好先請萍萍的父母離開，由警員進行勸導。

萍萍哭著告訴警員，學校即將開學，她跟幾個好友約好開學前好好玩一次，結果媽媽突然把網路關掉，導致被迫退出遊戲，害隊友輸掉了比賽，她覺得丟了面子很愧疚，向朋友一一道歉，情緒也瞬間爆發出來。

經過半個多小時勸導，萍萍表示以後不會再做這種危險事，也會體諒父母。父母則表示會注意教育方式，並給予女兒更多的關心。

▼《王者榮耀》為大陸近年最熱門的手機遊戲，發展成電競比賽後受到更多關注。（圖／記者蔡紹堅攝）

