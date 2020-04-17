疫情下的無辜受害者　美2百名學者聯名「停止歧視眼光」

▲美國爆發新冠肺炎疫情後，更多華裔人士遭到歧視。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延全球，近日，大陸官媒新華社在大陸留美學生的社交群組，拋出一個問題「疫情爆發後，你有被歧視嗎?」，結果答案令人擔憂，不少學生反應確實受到異樣眼光。

根據新華社報導指出，「不少學生坦言，疫情在美國擴散後，感覺針對亞洲面孔的歧視行為明顯增多，馬路上，公車上，餐廳裡，甚至校園。」不少大陸留學生都遇到不公平對待。

美國首都華盛頓一所大學讀三年級的韓同學表示，自己與室友在校園中步行，一輛車突然停在身邊，車上兩個人搖下車窗，喊了一句針對華人的侮辱性詞語後離去。美國費城一所高校就讀的鄧同學表示，「我因為在馬路上佩戴口罩，被人騷擾，這一經歷讓人感到失落。」

▲ 疫情爆發後，美籍華人記者樊嘉揚深刻感受歧視眼光。（圖／翻攝 樊嘉揚個人推特）

該報導進一步舉例，不只大陸留學生和華僑華人可能面臨歧視言行，美國亞裔群體。根據美國媒體《紐約客》（The New Yorker）美籍華人記者樊嘉揚在推特上說，自己出門丟垃圾時用中文打電話，就有一名男子對她大喊「該死的華人。」不只大陸留學生受到影響，針對亞裔歧視事件，還包含仇恨攻擊。

▲美國200多名外交政策學者聯名，希望外界停止對華裔歧視。（圖／翻攝今日美國報USA Today）

日前，美國民主黨總統競選人拜登 (Joe Biden)也發表聲明譴責針對亞裔的歧視行為。他表示，「這些噁心的歧視行為必須停止。這種行為的背後是醜陋的衝動和危險的無知」。美國參議院十多名議員也簽署聯名信，要求減少在疫情當中產生的仇視亞裔的情緒，要求美國民權委員會立即發佈訊息，並送往美國國務院和國土安全部等部門。

另外，新華社報導表示，美國近200位美國外交政策學者、前外交官15日在《今日美國報》（USA Today）上發表聯名信表示，近來針對亞裔的仇恨犯罪和暴力襲擊應為美國敲響警鐘，類似「中國病毒」的用詞只會加劇歧視現象，讓亞裔群體人身安全受到更大威脅。