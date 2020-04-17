　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情下的無辜受害者　美2百名學者聯名「停止歧視眼光」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲美國爆發新冠肺炎疫情後，更多華裔人士遭到歧視。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延全球，近日，大陸官媒新華社在大陸留美學生的社交群組，拋出一個問題「疫情爆發後，你有被歧視嗎?」，結果答案令人擔憂，不少學生反應確實受到異樣眼光。

根據新華社報導指出，「不少學生坦言，疫情在美國擴散後，感覺針對亞洲面孔的歧視行為明顯增多，馬路上，公車上，餐廳裡，甚至校園。」不少大陸留學生都遇到不公平對待。

美國首都華盛頓一所大學讀三年級的韓同學表示，自己與室友在校園中步行，一輛車突然停在身邊，車上兩個人搖下車窗，喊了一句針對華人的侮辱性詞語後離去。美國費城一所高校就讀的鄧同學表示，「我因為在馬路上佩戴口罩，被人騷擾，這一經歷讓人感到失落。」

▲▼ 疫情爆發後，華裔人士遭歧視。（圖／翻攝　樊嘉揚個人推特）

▲ 疫情爆發後，美籍華人記者樊嘉揚深刻感受歧視眼光。（圖／翻攝　樊嘉揚個人推特）

該報導進一步舉例，不只大陸留學生和華僑華人可能面臨歧視言行，美國亞裔群體。根據美國媒體《紐約客》（The New Yorker）美籍華人記者樊嘉揚在推特上說，自己出門丟垃圾時用中文打電話，就有一名男子對她大喊「該死的華人。」不只大陸留學生受到影響，針對亞裔歧視事件，還包含仇恨攻擊。

▲▼美國200多名學者聯名，希望停止對華裔歧視。（圖／翻攝今日美國報USA Today）

▲美國200多名外交政策學者聯名，希望外界停止對華裔歧視。（圖／翻攝今日美國報USA Today）

日前，美國民主黨總統競選人拜登 (Joe Biden)也發表聲明譴責針對亞裔的歧視行為。他表示，「這些噁心的歧視行為必須停止。這種行為的背後是醜陋的衝動和危險的無知」。美國參議院十多名議員也簽署聯名信，要求減少在疫情當中產生的仇視亞裔的情緒，要求美國民權委員會立即發佈訊息，並送往美國國務院和國土安全部等部門。

另外，新華社報導表示，美國近200位美國外交政策學者、前外交官15日在《今日美國報》（USA Today）上發表聯名信表示，近來針對亞裔的仇恨犯罪和暴力襲擊應為美國敲響警鐘，類似「中國病毒」的用詞只會加劇歧視現象，讓亞裔群體人身安全受到更大威脅。

ET快訊
快訊／文化大學26歲教職員　陳屍校園草叢
快訊／25歲新北警爬火炎山　拍照時不慎摔山谷身亡
新北警墜火炎山畫面曝光！　賞景墜百米深谷命危
又零確診！小7咖啡買7送7、全家可樂第二件0元　全台飲品優惠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國三妹「被斷網」怒打媽媽　爬窗哭喊「害我跳game對不起隊友！」

疫情下的無辜受害者　美2百名學者聯名「停止歧視眼光」

疫情致美國企業紛紛「脫中」？　調查：多數在華美企暫不打算離開

盒馬鮮生總部落戶浦東　蓋加工配送中心年營收上看100億

一條簡訊轉走1千萬！20歲台男「冒充公安」詐騙...最重判無期

台灣先預警病毒「人傳人」　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

微信充斥「渴望回歸中國」假消息　俠客島：中了標題黨的圈套

深夜打110「要出人命了」　接警員一舉動她被活活掐死！天亮後再有爆頭女屍

2019全球核電綜合指數公布 　陸23機組拿100分

1992年以來GDP首次負成長　陸統計局：平常心看待

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

記錄生產最美瞬間...過程超催淚 見妻宮縮慘叫他心疼：媽媽辛苦了

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

國三妹「被斷網」怒打媽媽　爬窗哭喊「害我跳game對不起隊友！」

疫情下的無辜受害者　美2百名學者聯名「停止歧視眼光」

疫情致美國企業紛紛「脫中」？　調查：多數在華美企暫不打算離開

盒馬鮮生總部落戶浦東　蓋加工配送中心年營收上看100億

一條簡訊轉走1千萬！20歲台男「冒充公安」詐騙...最重判無期

台灣先預警病毒「人傳人」　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

微信充斥「渴望回歸中國」假消息　俠客島：中了標題黨的圈套

深夜打110「要出人命了」　接警員一舉動她被活活掐死！天亮後再有爆頭女屍

2019全球核電綜合指數公布 　陸23機組拿100分

1992年以來GDP首次負成長　陸統計局：平常心看待

台灣大iPhone SE預約爆棚　釋出0元資費優惠

25歲警墜百米深谷亡！上月才英勇CPR救回民眾…火炎山拍照「土石鬆動」慘摔

多倫多男特製2公尺巨型呼拉圈上街　要大家和他「保持社交距離」超難！

禁足令繼續延！　英國解封後擬強制百萬人「室內上班、搭車戴口罩」

領養當天「捧小熊合照」　6個月後「驚喜包」抱不動啦

醫曝院內「穿雨衣當防護服」困境　竟遭警逮捕連續折磨16小時

台灣虎航機身印有「Taiwan」　時力：取代華航運送援外物資

他500公尺內6度蛇行…遭2分局夾殺開4單抗告敗訴　法官：以為吃了無敵星？

上班沒業績！第1個客人進門坐下「被嫌好矮」...看照片果然只有半身

「防疫優先」壓垮經濟？葉金川：若當指揮官不趕盡殺絕

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

超市員工感染！　病毒「瘋狂傳三代」

女醫生跪地救保全…超辣正面照瘋傳！

來自台灣張經義　陸委會將查處

小孩哭著要風箏！　爸媽一戳被高壓電擊「四肢全部截肢」

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

14歲女生深蹲200下！　上廁所見「葡萄酒尿」急送醫

武漢官方證實漏報　死亡數增加1454例

武漢解封後7天內檢測22.6萬人 「無症狀感染者」人數出爐

撞傷老太太　他3天後竟離奇墜亡

鍾南山：少數、個別病例不應妨礙復工復產

中國廣交會6月15-24日線上登場！

時速130公里！ 他打造陸版「鋼鐵人戰衣」...下半年挑戰飛越黃河

不要重複使用！新冠病毒在「口罩外側」能活7天

更多熱門

相關新聞

調查：多數美企暫不打算離開中國

調查：多數美企暫不打算離開中國

新冠肺炎重創全球經濟，美國想方設法推動企業回流。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，美國應為每家想要離開中國的美國企業負擔搬遷費用。不過，最新調查顯示，在中國的多數美企，暫不打算離開中國。中國美國商會會長畢艾倫（Alan Beebe）也認為，在幾個月的封鎖舉措後，中國在重啟經濟方面似乎走在世界前面。

台灣先預警病毒「人傳人」　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

台灣先預警病毒「人傳人」　國台辦：僅引述武漢衛健委訊息

雲林縣實行住宿長照機構演練

雲林縣實行住宿長照機構演練

畢業典禮辦不辦？陳時中：遵守指引就可辦

畢業典禮辦不辦？陳時中：遵守指引就可辦

疫情給世界的恐慌只是序曲

疫情給世界的恐慌只是序曲

關鍵字：

大陸留學生華裔亞裔歧視美國疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

出口劣質口罩到義大利　陸媒起底「台資企業讓大陸背黑鍋」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

即／韓國瑜聲請「停止罷免」　裁定駁回

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

白裙妹IKEA脫光光！豪放掀衣「上面下面全露」照片瘋傳

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

德國收到口罩「不謝台灣」　蔡英文回應了！

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面