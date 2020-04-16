空靈女警甜美亮麗超吸粉　 民眾笑稱：我不違停好幸福！

▲台南市警二分局海安派出所服務的女警葉品瑩有「空靈女警」美稱，在河樂廣場極宣導民眾勿違停，一但違規依法開單絕對不會手軟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市河樂廣場路口，最近出現1名不畏風吹日曬，吹哨子搭配大聲公廣播的女警，這１位身材高䠷的女警葉品瑩，被網友稱為「空靈女警」，網稱一看到她就想要戀愛的女神，有民眾為了拉近和女警的距離，笑稱：河樂廣場我不違停、我好幸福；葉員則說，謝謝大家支持與愛護。

目前在台南市警二分局海安派出所服務的女警葉品瑩，身材高䠷、甜美亮麗外表，再加上親切的笑容，讓她成了網路熱門討論話題，吸引不少粉絲，想要更一步接近正妹女警，但葉員提醒民眾要記得在河樂廣場上要遵守交通規則，千萬別違規停車，因河樂廣場是新地標，恐市民朋友及遊客不知而違停，如有故意或不聽勸導，違規就是違規，女警可是會依法開單絕對不會手軟。葉員說，能在執勤時服務民眾，聽到一聲聲「謝謝！」，就是她工作最大的肯定。

市警二分局提醒市民朋友及遊客，河樂廣場是不可以停車的處所，請民眾不要駛入違停，以免受罰影響遊興。同時期許前來欣賞世界級廣場美景的市民朋友及遊客能遵守交通規則，共同維護屬於臺南市民驕傲的美景。

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