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台南委外拖吊改公營　市警局：取締違停都一樣！

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▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市委外民營拖吊場東仁拖吊場及中北拖吊場，於4月14日契約期滿，經市府調整行政分工，東區違規拖吊於15日起由警察局公辦拖吊場負責，北區、中西區及仁德區由交通局辦理委外招標中，因此15日起東區及仁德區違規拖吊作業暫由警察局永康拖吊場負責；中西區及北區違規拖吊作業則由警察局南區拖吊場負責。

▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市警察局公辦拖吊場計有新營、永康、南區3，今年將增加東區拖吊場，屆時亦將同步增加執勤員警、拖吊車司機及收費員，並採購3輛汽車、1輛機車拖吊車，強化違規拖吊能量。

▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，重大違停將造成車流阻塞及視線死角，繼而亦衍生交通事故，因此，責請警察局全力加強執法取締，以維市民行車及用路安全。市警局局長周幼偉亦表示，於此銜接階段，為維護交通秩序，警察局將強力執法，不因拖吊民場變成公場而有所差異，另外也呼籲駕駛朋友，違規停車除了會妨礙其他人車通行外，所面臨的風險不僅是警察開單或車輛被拖吊的罰款而已，真正嚴重的是，若駕駛人不小心撞到或閃避違停車輛因而導致受傷或死亡，違停駕駛仍須負擔刑事責任。駕駛人千萬別再有「我只是暫停一下而已，沒關係」的心態了。

▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局指出，委託民營拖吊場契約期滿，拖吊營業回歸公營，市警局強調強力取締違停，請民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經交通大隊統計今年1月至3月取締重大違規停車（如併排違規停車、路口10公尺紅線違停、人行道違規停車、占用公車停等區違停等違規態樣）已舉發49585件，平均每天都有550個駕駛人因違規而收到罰單，為了自己的荷包，也為了行車安全，駕駛人不要再違停了。

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