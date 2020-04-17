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奈及利亞工人怒燒中國工廠！　隔離14天照常上工「沒錢領沒得吃」

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▲▼ 奈及利亞工人抗議中國慣老闆。（圖／翻攝自推特／@Wilfredshady）

▲ 大批工人聚集，集體抗議中國老闆。（圖／翻攝自推特／@Wilfredshady）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，奈及利亞累計442起確診病例，其中13人死亡。疫情爆發後，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）對拉各斯、奧貢及阿布賈首都區下達居家禁足令。但奧貢州一家中國公司疑似以隔離名義，將多名奈及利亞工人鎖在工廠內，讓他們氣得焚燒工廠。

當地網友在推特上表示，奧貢州依貝斯的「奧貢-廣東自由貿易區」（Ogun-Guangdong Free Trade Zone）有一大群青年工人被關在一家中國瓷器公司工廠內，14天內必須照常工作，卻沒有提供足夠的糧食，隔離結束後沒有支付加班費就要工人離開，等於要他們做白工。憤怒的工人向廠房擲汽油彈、破壞玻璃，以表達抗議。

奧貢警方發言人奧耶米（Abimbola Oyeyemi）則表示，這是一起單純的勞資糾紛，「沒有人攻擊任何人，是工人和公司管理人員間發生爭執。工人們說，自從居家封鎖令開始後，公司管理階層不允許他們離開公司，將他們鎖在裡面。這就是引發抗議的原因。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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