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罷免韓國瑜布條慘被「沒收」　高閔琳火大：不讓韓粉目無王法

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▲高雄市議員高閔琳布條遭破壞 。（圖／高閔琳提供）

▲布條遭破壞過程全被監視器拍下 。（圖／高閔琳提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員高閔琳服務處，大門口高掛的罷韓布條，在中選會公布罷韓投票的前一天，遭一名婦人拉扯破壞並帶走，整個過程都被監視器拍下，服務處人員已向警方報案，高閔琳表示，此舉恐已觸犯選罷法、毀損和竊盜等罪嫌，警方表示，已鎖定特定對象，將循線通知當事者到案說明。

▲高雄市議員高閔琳布條遭破壞 。（圖／高閔琳提供）

▲高雄市議員高閔琳服務處外高掛兩條罷韓布條。（圖／高閔琳提供）

高閔琳議員服務處16日一早發現掛在門外的罷韓布條不翼而飛，經詢附近鄰居得知有可疑婦人於夜間拉扯掛在大門外的罷韓布條；經調閱監視器畫面發現15日晚間約7點20分左右，一名婦人走到服務處大門口，接著蹲低解開布條繩索，並且將2條布條拉扯下來，隨即人就拿著布條離去，過程約1分鐘左右。

▲高雄市議員高閔琳布條遭破壞 。（圖／高閔琳提供）

▲布條遭破壞過程全被監視器拍下 。（圖／高閔琳提供）

婦人破壞的是寫有「罷免韓國瑜連署站」及「連署已經開始」2面布條，高閔琳表示，一直以來遭到韓粉辱罵抹黑、威脅恐嚇樣樣來，卻對韓粉相當包容、不曾主動提告；這次服務處又遭韓粉破壞，為了導正視聽和良善社會風氣終於決定報警，不讓韓粉為所欲為、目無王法。

▲高雄市議員高閔琳布條遭破壞 。（圖／高閔琳提供）

▲高閔琳已報警處理 。（圖／高閔琳提供）

高閔琳說：「為了一個背棄高雄市民、無心高雄市政的韓國瑜而觸犯法律、背負刑責實在不值得！昨才有新聞報導韓粉因將台南淹水畫面移花接木造謠而遭到法院判兩個月有期徒刑；如今又有韓粉為了空口說白話的草包市長毀損、竊取議員服務處物品，不僅違反選罷法，更違反刑法，恐犯毀損罪、竊盜罪。」

而高閔琳轄區的岡山警分局目前已鎖定特定對象，將循線通知當事人到案說明。

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