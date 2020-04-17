學生口罩在校園賣？校長協會「5理由反對」籲政府應免費發放





▲全國中小學校長協會呼籲政府，應統一免費發放口罩給學校師生。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，有立委日前向中央流行疫情指揮中心建議，由國中小學販售口罩供校內使用。對此，全國中小學校長協會今（17日）提5大校內販售口罩問題，並呼籲，校園應回歸專業，口罩應由政府統一免費發放學校師生，每位教職員工生每周5片，不僅能確實做好校園防疫，也能減輕家長的負擔。

衛福部目前正與教育部研議，直接配送口罩到中小學，由學校販售給學生。消息一出，校園譁然。全校協表示，校園全面動員防疫，老師每天要帶學生消毒教室，每天對學生量兩次體溫，三不五時要調查學生旅遊足跡，還要準備遠距教學、應付上級公文，這些防疫工作已經增加教育行政人員和老師許多壓力。

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▲全校協強調，要做好校園防疫，應該用配送方式，讓全體師生都戴口罩，才是好對策。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



全校協說明，販售口罩可以透過藥局、販賣機、超商、APP、上網預購等一堆機制，為何要讓老師當藥師、當店員？學校不是超商、藥局，無法進行實名登記制買口罩，付款時悠遊卡也不能當作健保卡。



全校協進一步指出，國中小登記販售口罩衍生的問題包括，學校沒有可刷健保卡的機器；涉及口罩費用的收與付，收據開立、公庫存放、核銷都是大工程；學校老師都有課務，目前並無專人可供與藥局進行訂購、領取、換發等事項；大型學校，3000多包的口罩，無載運的交通車輛，偏鄉學校需至市區運載防疫物資更麻煩；目前每天防疫量體溫、通報、早晚消毒已佔去大部分人力與時間，分身乏術。

全校協強調，真的要做好校園防疫，讓家長安心，口罩產量已提升的當下，應該用配送方式，讓全體師生都戴口罩，才是好對策。

