2週買9片還嫌花色？他曝口罩制度「台灣屌打另5國」…網看傻：真的被寵壞了

▲台灣口罩購買量已從1週買3片增加為2週買9片。（示意圖／記者蔡文鈴攝）

記者李佳蓉／綜合報導

為了防止民眾囤積口罩物資，中央流行疫情指揮中心宣布2/6起口罩實名制上路，從一週買3片，一直增量至目前2週可買9片量，卻仍引發外界質疑。近日「小男生不敢戴粉紅色口罩上學」的議題更是鬧得沸沸揚揚，對此，就有男網友分析台灣及其他5個國家的口罩制度，超強烈對比讓網友讚嘆：「台灣人真的被寵壞了」。

口罩實名制從最初成人1週購買3片、兒童5片，隨著口罩國家隊產能增加，自4/9起提升至成人14天9片，兒童則為10片，可一次買足2週的量；同時為了體諒在國外的台灣民眾，也宣布開放二等親內可透過郵局寄送口罩至海外，每次數量為30片。

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民眾的口罩購買量逐漸提升，卻有家長抱怨因無法挑顏色，導致小男生不敢戴粉紅口罩到學校，就怕被同學笑的；甚至有人質疑「為什麼不一次賣4週18片？」

▲聽說有小男孩因為戴粉紅色的口罩在學校被大家議論，陳時中13日在記者會上帶頭用「粉紅色」口罩。（圖／衛福部提供）

一名男網友就在個人臉書整理法國、日本、義大利、美國、新加坡及台灣的「口罩制度」，結果讓人看傻。以下為經網友授權之全文：

法國：一個人一個月發兩片口罩（只有尼斯有，但據說也還沒發）

日本：一家發2個布口罩，但可能要年底才拿的到

義大利：Gucci、Prada都幫忙生產口罩

美國：在倉庫挖到3億個N95口罩，把3M要運去加拿大的口罩全部幹下來。

新加坡：一家發4個口罩，沒了

台灣：為什麼我的口罩是粉紅色的；為什麼一片口罩賣5元，以前3塊都沒人買；為什麼不一次賣4週18片？

男網友最後套用新加坡總理夫人何晶的經典貼文「Errrrrrr、哦」無奈結尾。該文也引發網友熱議，「台灣真的很幸福了！」「有口罩能用就是幸福的事，請好好珍惜，別再挑東挑西了」「對比太強烈」「謝謝所有辛苦為防疫把關和犧牲的人！」「真的被寵壞了」「過太爽」。

精神科醫師林奕萱也分享該篇PO文，指出「雖然還是幾乎天天看到醫院旁的藥局大排長龍，但是真的別嫌了啦，有得戴已經很好了！」