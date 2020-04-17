粉紅巡防艦出場！　海巡署曬夢幻照：盼性別平權像呼吸一樣自然…網讚爆

▲海巡署長室17日貼出粉紅色巡防艦，呼籲大家一起落實性平權。（圖／翻攝臉書《海巡署長室 Coast Guard》）

記者徐愷昕／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，各地政府都在宣導民眾戴口罩、保持社交距離，但日前卻有家長反映小男孩不敢戴「粉紅色口罩」到校，擔心被嘲笑！對此，除了中央疫情指揮中心13日全員於例行記者會戴上粉紅口罩出席外，海巡署長室也於17日在臉書PO出「粉紅色的巡防艦」，一起替性平教育做好榜樣。

國內口罩產能提升，卻有家長反映小男孩不敢戴「粉紅色口罩」到校，擔心被嘲笑，中央流行疫情指揮中心特別於13日的例行記者會上，全員清一色戴著「粉紅色口罩」出席，指揮官陳時中表示「口罩（不管）什麼顏色都一樣，每個人都可以戴。」隨後更因此為台灣掀起了「粉紅週」風潮。

自從防疫指揮官陳時中部長回應了「粉紅口罩」事件後，台灣各地接連都有更多人換上此顏色表示支持，不僅花蓮市政府在知名地標「米老鼠」戴上口罩外，海巡署長室也跟於臉書風推出了「粉紅色的巡防艦」，要大家一起支持性別平權。

▲花蓮美崙山入口處著名的景觀地標米老鼠換上粉紅色口罩。（圖／翻攝花蓮市長魏嘉賢臉書）

海巡署表示，這股「粉紅風潮」最該被影響的並不是孩子，反而是大人們，因為孩子對顏色的解讀，是來自於周圍的社會環境，當小朋友接收到資訊「只有女生才能喜歡粉紅色時」，就會在他們心中種下了性別的刻板印象，甚至多年後造成霸凌的行為。

海巡強調，放上粉紅色的巡防艦不僅希望能告訴每個人「顏色不分性別！」、「口罩更不分顏色！」另外，也想藉機提醒大家，20日就是玫瑰少年葉永鋕逝世20週年的紀念日，呼籲大家一起用行動支持，讓性別平權能像呼吸一樣自然。

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