角逐2022台北市長？　名嘴爆：陳時中「很早就想從政」

▲陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

有媒體民調顯示，2022年台北市長若由近期防疫表現受到國民肯定的衛福部長陳時中參選，並與國民黨立委蔣萬安對決時，獲得高達49％的支持度，但陳時中昨回應，「並沒有要選舉的打算，什麼時候都沒有」。對此，名嘴陳揮文透露，陳時中「很早就想從政」。

▲陳揮文透露陳時中「很早就想從政」。（圖／翻攝自「觀點－陳揮文時間」）

外界點將可望在2022角逐台北市長的人選，除了呼聲高的國民黨立委蔣萬安，及被視為台北市長柯文哲接班人的黃珊珊之外，日前媒體民調也把近期高人氣的衛福部長陳時中也納入選項，調查結果顯示，若國民黨推派蔣萬安參選台北市長，對上民進黨由陳時中參選，陳時中的支持度高達53％！不過陳時中昨已否決這項可能性，表示自己並沒有要選舉的打算，「什麼時候都沒有」。

不過，陳揮文17日在廣播節目中提到，陳時中說不選「那是場面話」，更直指，2004年陳時中就想當立委，當時民進黨不分區立委名單中，陳時中排名二十幾。陳揮文透露，陳時中跟很多律師、醫生一樣，「一直想從政」，「很早就想從政」。

陳揮文也舉例，前總統馬英九當年在政大教書，講一百多次，不選台北市長。因此他認為，不用把話講死，而他也說，陳時中以前是牙醫公會理事長，所以對政治、政黨或組織是有興趣的，不然怎麼會想去做這個？

▲陳時中曾列入第六屆民進黨不分區立委名單。（圖／翻攝自中選會）

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