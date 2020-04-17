大媽肺部CT「呈毛玻璃狀」！錯誤消毒惹病上身　醫嚇傻以為新冠病毒

▲兩名女子錯誤使用消毒液，以致肺部CT與新冠患者一樣。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

河南鄭州的張女士和王女士近日皆因為頭暈、乏力到鄭州市中心醫院就診。醫生在看到胸部CT檢查結果後，發現兩人的雙肺都呈現毛玻璃狀，而這正是新冠肺炎患者CT影像的典型特徵；經詢問後，兩人因害怕新冠病毒，每天定時在家裡噴灑高濃度的「84消毒液」，又沒有開窗通風，進而引起了「過敏性肺泡炎」。

綜合陸媒報導，兩名女士皆沒有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀。但醫生們看到兩患者的CT後都非常緊張，因為在常規性幫她們做了胸部CT的檢查後，結果顯示兩人的肺呈現毛玻璃狀病變，而這正是新冠肺炎患者CT影像的典型特徵，立即按照留觀病人的標準來進行處理。

鄭州市中心醫院醫生李鳳芝表示，從影像上看起來非常像新冠肺炎的症狀，但在詢問兩名女士的接觸史之後，得知她們有去過武漢，小區也沒有確診的患者，「於是我們也特別納悶這兩名病人到底是不是新冠。」

就在大家納悶的時候，科室主任張小虹發現了端倪，詳細地再詢問一次病史，再詢問她們家裡的消毒狀況之後，得知兩名女士在家裡用84消毒，最後確定她們的病因為過敏性肺泡炎。

據了解，84消毒液是北京第一傳染病醫院於1984年研製的一種消毒液，能迅速殺滅各類肝炎病毒，如果84消毒液的濃度太高，不僅不能達到消毒效果，還傷害身體，主要是因為次錄酸鈉不太穩定，容易生成「鹽酸」，而濃鹽酸對眼睛和呼吸道都有損害。

兩名女士表示，看到電視上說用84消毒，就弄點水一混就在屋裡消毒，消毒以後又沒有開窗通風，長時間地吸入高濃度的84就引起了肺部的損傷。接下來兩天，醫生把患者房間的消毒用品換成酒精後，情況果然好轉了很多。