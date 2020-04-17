收口罩避談台灣！德國在台協會遭洗版　網舉一事件點破：他們會記得

記者趙蔡州／綜合報導

德國日前收到台灣捐贈100萬片口罩，但德國政府發言人15日召開記者會時，只說「感謝其他國家幫助」完全未提到台灣，消息曝光後引發台灣社會熱議，甚至有網友暴怒跑到德國在台協會的臉書洗版，但也有網友認為，台灣幫助德國人，就算政府沒有反應，人民也會感激，就像日本311事件捐款的翻版。

德國媒體《每日鏡報》日前報導，德國政府收下台灣捐贈的100萬片口罩後，突然取消原訂在物流公司倉庫舉辦的公開捐贈儀式，後續在15日的疫情記者會上，當有媒體提出相關疑問時，政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）僅回應，感謝「其他國家」幫助，完全避談台灣。

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▲德國政府收下台灣捐贈的100萬片口罩，但政府發言人在記者會上卻避談台灣。（圖／翻攝自歐洲議會議員Michael Gahler臉書）

台灣外交部發言人歐江安16日在記者會上表示，台灣捐贈口罩，進行兩波國際援助，只是很單純的作為一個負責任國家所盡的國際義務，捐贈口罩沒有任何政治前提，也沒有期待受援助國一定要表達感謝，如果對方願意謝謝我們，外交部當然也非常感激。

消息在德國與台灣均引發熱議，一名駐台德國記者甚至在臉書以「令人羞愧」形容本次的事件。德國在台協會臉書粉絲團也遭到網友洗版，有人說「別人送東西給自己的時候要答謝，這不是基本禮貌嗎嗎」、「不感謝就算了，要感謝又不敢講國家，無言」，但也有網友勸大家要理性，「捐款本來就不求回報啊。」

▲台灣網友在德國在台協會的臉書粉絲團留言。（圖／ETtoday資料照）

一名網友在批踢踢表示，這次事件根本是日本311事件捐款翻版，當初日本政府礙於「不可說」的壓力，所以第一時間並沒有向台灣正面道謝，但反而促進台日友好至今，不管民間還是官方，都是非常有好感的，後來台灣發生花蓮地震，日本也非常努力幫助台灣。

原PO表示，民主國家最終會以人民的意見為主，台灣捐贈是事實，又是免費且高品質的口罩，對德國人民有幫助，政府就算沒反應，人民也會有反應，所以台灣外交部的應對是正確的，施恩不求回報的態度，更能凸顯台灣跟中國的差異性。