影／小孩早上不許吃粥！張文宏提醒家長要「超級重視」：只能吃這兩樣食物

▲張文宏說，中國的孩子早上不許吃粥。（圖／翻攝微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散，民眾到底要補充什麼營養好呢？上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏指出，現在中國的孩子「早上不許吃粥」，只能吃雞蛋、牛奶或高營養的三明治，不吃不許上學。

綜合陸媒報導，張文宏15日下午透過線上方式與在歐中資企業、華人華僑、留學生談話時，作了上述表示。他強調，「你家裡的孩子不管長得胖，長得瘦，喜歡不喜歡吃東西，這段時間他的飲食結構，你要超級重視。絕不要給他吃垃圾食品，一定要吃高營養、高蛋白的東西，每天早上準備充足的牛奶，充足的雞蛋，吃了再去上學，早上不許吃粥。」

張文宏說，「現在中國的孩子早上只能吃雞蛋、牛奶或者高營養的三明治，他不吃也不行，你說非要吃，不吃就不上學了！」

另一方面，目前海外國家基本上採取的都是只有重症患者才進行醫治，對於輕症或疑似（沒機會檢測者）採取居家觀察的做法，有人向張文宏提問出「輕症轉重症的比例是多少？基於這種情況，如何做能夠減少輕轉重和增加自癒的概率？」

張文宏認為輕症轉為重症最主要的原因，就是極度缺乏營養，關鍵就在於充分的能量可以產生抗體，「靠吃粥、吃鹹菜你就麻煩了，這樣抗體是出不來的。」

張文宏表示，「你已經生病了，只要你胃口允許，就要用充足牛奶、雞蛋來保證，肉、魚都盡量補給。蔬菜水果也都要吃些。萬一家裡人感染，最重要的就是營養，這個做好了，大多數人可以把病熬過去。」他還強調，要補充足夠的營養以及適當的休息，避免恐懼，才會順利熬過去。

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