政府紓困補助免繳稅　財政部：民眾不必擔心被查稅

▲行政院召開紓困記者會，主題聚焦「稅務、貸款協助」，圖為財政部次長吳自心。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

財政部次長吳自心16日在行政院紓困記者會中指出，今年所得稅申報延長至6月30日，在疫情期間，民眾或企業獲得的政府補助、津貼等，全部免納所得稅，「不用擔心被查稅」。

吳自心表示，所得稅申報延到6/30，第一季營業稅查定部分延到6/1，牌照稅也可以延到6/1，至於房屋稅部分則延到6/30。

對於租稅上有無減免措施，吳自心指出，譬如小規模營業，第一季查核會在5月處理，而第一季各國稅局普遍減徵30％，如果受疫情特別嚴重影響，甚至可以調整到零。

吳自心表示，如果各個稅目遇到減稅困難，可以申請延期繳納跟分期繳納，另外綜所稅結算申報，「退稅提前的措施，是因為我們本來第一梯退稅會到7/30，現在提前到6/30」，另，雖然繳稅申報期限延長至6/30，但這個不受影響，「只要在5月底以前申報，就會在6/30提前退稅」。

▲財政部稅務紓困資訊。（圖／財政部提供，以下相同）

吳自心透露，提前退稅估計的數字是參考上一年度估計的數字，屆時申請退稅大概會有294萬件，金額會超過450億元，這是對一般納稅義務人受疫情影響，有及時雨的作用。

吳自心也提到免繳跟緩繳所得稅的部分，在疫情嚴重期間，不管什麼樣的名目，防疫工作人員、受影響民眾甚至企業，獲得政府的獎勵、補助、津貼或補償的部分，都是免納所得稅的。

吳自心強調，既然免納所得稅，財政部將來自然也不會去查，因此當提出申請的時候，相關證件不用擔心會被作為課稅資料，「因為所得都是免稅的，我們當然沒有必要去根據你的申請文件，來做查稅的動作，這點大家可以放心」。

吳自心進一步說明，政府在疫情期間，提供稅務上的便利，無論是緩徵或緩繳等情況，所有的相關資料，財政部將來都不會用來查稅或補稅，「因為財政部目前所做的是稅務協助的措施，所以查稅不是我們工作項目」。