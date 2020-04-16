2020學甲大西瓜產業文化節　學甲區長邱志榮呼籲大家來搶購

▲台南市學甲區長邱志榮召開2020學甲大西瓜產業文化節行前記者會，公開宣布今年4月25日舉辦西瓜節活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區長邱志榮16日召開西瓜節行前記者會，宣布今年西瓜節活動，因碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模配合防疫，25日在華宗公園舉辦西瓜展售活動，請由華宗公園舞台東側入口進出，進行進行噴酒精消毒及量測體溫，並與他人保持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩。

學甲瓜農栽種技術不斷提升，西瓜口感「脆甜多汁」，廣受民眾喜愛。學甲大西瓜栽培地區主要在頂洲及紅茄兩部落，且大多位於八掌溪畔，河床潔淨且排水良好之砂礫地，栽種面積約25公頃，因屬鹽分地，經過瓜農的用心栽培生產的「華寶」品種大西瓜，每一顆都在30斤上下，甜度高達15度，汁多甘甜，口味獨特口感佳，品質掛保證，深受市場歡迎，4月中旬後大西瓜進入量產，產期約1個半月。

學甲瓜農栽培技術精益求精，彼此互相交流、切磋學習，以提升品質及價格競爭力，活動日特別舉辦學甲區「西瓜王」評鑑，聘請農業改良場、種苗公司及農會技術專家依西瓜果重、外觀、果型、甜度、肉質及肉色等評比，選出今年度「西瓜王」得主表揚。

包括市議員陳昆和、蔡秋蘭、方一峰及謝財旺助理謝舒凡、蔡蘇秋金助理周憲塘、立委賴惠員秘書李麗珍、學甲區農會總幹事李曉軍、學甲區里長聯誼會會陳陳敏男、農業局輔導科長郭德偉都出席記者會推薦學甲大西瓜品質優良。日前甫於東森購物47台節目現場，狂賣1萬4,000顆、總重達20噸關廟金鑽鳳梨的臺南市長黃偉哲，也親自上陣拍攝西瓜促銷影片，期待打響學甲「華寶」品種大西瓜知名度，幫助農民賣出好成績！

學甲區長邱志榮表示，黃偉哲市長非常重視在地農產品產銷狀況，指示新冠病毒防疫期間，應力推「宅經濟」，向民眾推廣最新鮮的農產品，讓民眾宅在家時，也可提高免疫力。

邱志榮說，根據黃偉哲市長指示，防疫期間在家吃當季新鮮農產品有助提高免疫力。且近期因疫情及天候冷涼影響民眾購買意願，瓜農期待延續辦理西瓜節，行銷農產品。學甲區公所衡量防疫需要及農產行銷，雖然配合防疫避免群聚感染而縮小活動規模，但未停止幫農民行銷農產品，仍讓辛苦的瓜農可以販售大西瓜，4月25日瓜農在華宗公園前展售西瓜促銷，邀請大家前來選購，支持學甲優質農產品。

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